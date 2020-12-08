Öyle bir ihtimal yok!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin "yatırım yapılabilir ülke" seviyesinin 5 basamak altına (B2-) indirdiği kredi notunda herhangi bir değişiklik yapmamıştı.





Moody's bir açıklama yaparak, Türkiye'nin ekonomi yönetiminin yaptığı politika değişikliklerine rağmen kredi notu ve kredibilite konusunda zorlukların devam edeceğini bildirdi.







Moody’s yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin daha geleneksel parasal ve mali politikaya doğru yönelmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtirken, “Ancak politikalar uzun vadede devam ettirilmedikçe bu oldukça belirsiz yapısal değişim muhtemel değil." ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRMÜŞTÜ





Moody's daha önce de takviminde yer alan 5 Haziran 2020'de Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne dair güncelleme yapmamış, ancak 11 Eylül'de sürpriz bir kararla takvim dışı bir değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu B1 seviyesinden B2 seviyesine düşürmüştü.





Görünümü ise indirimin devam edebileceğinin işareti olarak "negatif" olarak bırakmıştı.





Yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altındaki B2 notu, Türkiye tarihinin en düşük notu. 2001 krizi sırasında bile bu not seviyesi görülmemişti.





Türkiye, Moody's nezdinde Uganda, Kamboçya, Papua Yeni Gine, Kamboçya, Kostarika ve Kolombiya gibi ülkelerle aynı ligde yer alıyor.