Samanyolu Haber /Spor / Köklü kulüp Eskişehirspor 20 yıl sonra TFF 2.Lig'e düştü /04 Nisan 2021 16:21

Köklü kulüp Eskişehirspor 20 yıl sonra TFF 2.Lig'e düştü

Ekonomik zorluklar içinde olan ve genç oyuncularla mücadele eden Eskişehirspor, sezonun bitimine 6 hafta kala yer aldığı TFF 1. Lig'den TFF 2.Lig're düştü. Eskişehirspor 2. Lig'de en son 20 yıl önce yer almıştı.

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TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor, Altınordu'ya 6-3 kaybetti ve bitime 6 hafta kala 2. Lig'e düştü.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 6-3 kaybeden Eskişehirspor ligin bitimine 6 hafta kala küme düştü. Eskişehirspor önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Son dönemde yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle genç oyuncularla ligde mücadele eden Eskişehirspor, 20 yıl sonra TFF 1. Lig'den düştü.
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