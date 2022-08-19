Samanyolu Haber /Spor / Köklü Türk kulübü yabancı yatırımcıya satıldı /19 Ağustos 2022 20:13

Köklü Türk kulübü yabancı yatırımcıya satıldı

Avrupa kulüplerinde sıklıkla gündeme gelen kulüp satın alma konusuna bu kez Türkiye sahne oldu. Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe yönetiminin Sport Republic'in kurucu ortağı Rasmus Ankersen'e devredildiği ifade edildi.

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Son olarak televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yönetimini devralmasıyla gündeme gelen kulüp devrine bu kez Türkiye sahne oldu.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe yönetiminin Sport Republic'in kurucu ortağı Rasmus Ankersen'e devredildiği ifade edildi.
cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'ın sahibi olan Sport Republic, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile devir teslim anlaşmasının imzaladı.

Sport Republic'in kurucu ortağı Rasmus Ankersen, Göztepe'nin yüzde 70'ini satın alarak, kulübün kontrolünü eline aldı ve başkan oldu. İmzaların resmen atılmasının ardından Sport Republic, Türk futbolunda ilk yabancı yatırımcı olarak kayıtlara geçti.

Sport Republic şirketinin CEO'su Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, "Zorlu bir iş başlayacak. Göztepe geçen sezon zor bir sezon yaşadı ama buradaki tutku bizim ilgimizi çekti. Göztepe'nin çok tutkulu taraftarı, harika bir stadyumu ve tesisleri var. Bizim şirketimizin yatırım yapma amacı da bu. Türkiye potansiyelli bir ülke. 80 milyonu aşkın insan futbol için deliriyor. Özellikle çoğu şeyin de futbol yoluyla birleştiğini görebiliyoruz. Bu anlamda da futbola yapılacak olan yatırımlar önemli. Buradaki potansiyel bizi heyecanlandırıyor" açıklamasını yaptı.
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