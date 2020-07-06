Samanyolu Haber /Dünya / Köklü üniversite tamamen uzaktan eğitime geçiyor /06 Temmuz 2020 22:48

Köklü üniversite tamamen uzaktan eğitime geçiyor

Koronavirüs nedeniyle birçok eğitim kurumu derslerine internet üzerinden devam ederken, Harvard Üniversitesi'nin de dersleri gelecek yıl tamamen sanal ortama taşıyacağı belirtildi.

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Harvard Üniversitesi, gelecek akademik yılda tüm derslerin internet üzerinden yapılacağını ve yıllık eğitim ücretinin 50 bin dolar civarında olmaya devam edeceğini açıkladı.

Lisans öğrencilerinin yüzde 40 kadarının kampüste kalmaya devam edebileceği belirtilirken, öğrencilerin kampüste kalmayı seçseler bile, bile dersleri internet üzerinden alacağı kaydedildi.

Yeni kurallara göre, öğrencilerin kaldıkları yatakhanelere ziyaretçi alınmayacak ve hatta bir yatakhanede kalanların, diğer yatakhaneleri ziyareti yasak olacak.

ABD, Kanada ve Britanya'da birçok okul sonbahar döneminde uzaktan eğitim modeline devam edileceğini duyururken, bazı okullar tüm öğretim yılının uzaktan yapılacağını açıkladı. Öğrenciler, okulların eğitim ücretinde indirim yapmasını talep ederken, çoğu okul bu konuda kısıntıya gitmedi.
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