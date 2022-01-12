Samanyolu Haber /Gündem / Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı /12 Ocak 2022 18:17

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

American Airlines'a ait bir uçakta, yolculardan biri kalkıştan önce kokpite girip camdan dışarı atlamaya çalıştı.

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

Honduras'taki San Pedro Sula'dan kalkarak ABD Miami Florida'ya gitmesi planlanan uçakta, yolculardan biri kalkıştan önce kokpite girerek açık camdan dışarı tırmanmaya başladı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yolcunun camdan dışarı sarktığı ve atlamaya çalıştığı görülüyor.

Yolcu, ekipler tarafından yakalanırken, havayolu tarafından yapılan açıklamada, "Mürettebat üyelerimizi, zor bir durumun üstesinden gelmekteki profesyonelliklerinden ötürü tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yaşanan olay nedeniyle uçak birkaç saat rötar yaparken, 'uçağa bir miktar zarar veren' yolcunun 'niyetinin ne olduğunun anlaşılamadığı' bildirildi.
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Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

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