Samanyolu Haber /Gündem / 'Kola dökülen pencerede Erdoğan’ın fotoğrafı var' deyip 11 yıl hapis cezası istediler /08 Kasım 2024 10:58

'Kola dökülen pencerede Erdoğan’ın fotoğrafı var' deyip 11 yıl hapis cezası istediler

İsrail’i protesto için AKP ilçe başkanlığına biri kola dökerken diğeri de çekim yapan iki arkadaş hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan dava açıldı.

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İsrail’in Gazze’ye saldırısı sonrası Coca Cola’nın devletten teşvik aldığını öne süren Mehmet Altın, geçen yıl AKP Gemlik İlçe Başkanlığı’na gidip yere ve pencerelere kola dökerek eylem yapmış o anları da arkadaşı Yıldırım Doğan cep telefonuyla kayda almıştı.

11 YIL İSTENİYOR
Kola dökülen pencerede AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı olduğu için iki kafadar hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve mala zarar vermek’’ suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk oturumunda 11 yıla kadar hapisleri istenen sanıklar suçu kabul etmedi.

Altın şu savunmayı yaptı: “İsrail, Filistinli kardeşlerimize zulüm uyguluyor. Sosyal medyada hükümetimizin vergi indirimi adı altında Coca Cola ile teşvik anlaşması yaptığını gördüm ve eylem yaptım. Kolayı ilçe yetkililerine verecektim. Ancak parti binası kapalıydı. Bu nedenle kolayı döküp video çektik. Camdaki Erdoğan’ın fotoğrafı çok az belli oluyordu.”

ANİDEN OLDU
Amacının Cumhurbaşkanının şeref ve haysiyetine zarar vermek olmadığını söyleyen diğer sanık Yıldırım Doğan ise “Olay aniden meydana geldi. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi.  
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