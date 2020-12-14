Kolanın Covid-19 testi pozitif!

Avusturya parlamentosu önceki gün ilginç bir test sonucuna ev sahipliği yaptı.





Milletvekili Michael Schnedlitz parlamentoda yaptığı konuşma esnasında kolaya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yaptı.





Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Sekreteri Michael Schnedlitz, kürsüye elinde kola bardağı ve hızlı Covid-19 testi ile geldi. Herkesin gözü önünde, kameraların canlı yayınladığı bir ortamda kola ile test yapan Schnedlitz’in yaptığı test pozitif çıktı.





Shnedlitz yaptığı konuşmada hızlı testlerin ilaç şirketlerinin bir oyunu olduğunu söyledi.





O anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada en fazla paylaşılan videolar arasına girdi.