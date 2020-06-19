Samanyolu Haber /Dünya / "Köleliğin bedelini Obama ile ödedik" /19 Haziran 2020 12:03

"Köleliğin bedelini Obama ile ödedik"

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'nun çoğunluk lideri Mitch McConnell "ırkçılık" tartışmalarına yeni bir boyut kazandıracak kadar ilginç bir değerlendirmede bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyahi George Floyd'un polis tarafından hunharca katledilmesi ile başlayan protestolar devam ederken, Senato'nun çoğunluk lideri Mitch McConnell ilginç sözler sarf etti.

McConnell, ABD'nin köleliğin bedelini Barack Hussein Obama'nın başkan olmasıyla ödediğini iddia etti. Obama 2008-2012 ila 2012-2016 dönemlerinde toplam 8 yıl ABD Başkanlığı koltuğunda oturmuştu. 

CUMHURİYETÇİ SENATÖR MCCONNEL: TAZMİNAT ÖDENEMEZ

Temsilciler Meclisi'nde konuşan McConnell, "150 yıl önce olmuş, şu anda hayatta olan kimsenin sorumlu olmadığı bir şey için tazminat ödemek iyi bir fikir değil." ifadelerini kullandı.

Senatör McConnel'in (sağda) ABD'nin 44'üncü başkanı Baracak Hussein Obama hakkındaki sözleri infiale sebep oldu.
 
McConnell, "İşlediğimiz günahın bedelini bir iç savaş çıkararak, Vatandaşlık Hakları Kanunu çıkararak ve bir Afrikan-Amerikalı başkan (Barack Obama) seçerek ödemeye çalıştık." dedi. 

Tazminat ödenmesine karşı olduğunu belirten McConnel, "Bence zararı nasıl karşılayacağımızı çözmeye çalışmamalıyız. Her şeyden önce kime tazminat ödeneceğini belirlemek zor olur." ifadelerini kullandı.

OBAMA'YA "TAZMİNAT" DEDİ

McConnell'in sözleri sosyal medyada infiale sebep oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Cumhuriyetçi senatörü kınadı. 

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Charles Booker, "Tazminatlar paradan çok daha fazlasını temsil ediyor. Üstünden çok zaman geçtiğini mi düşünüyorsun? Bunu büyükbabama anlat, yakın zamanda o sana ulaşacak." dedi.

Booker şöyle devam etti: "Dostlar, bu adam biraz önce Başkan Obama'ya 'tazminat' dedi." 
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