Kolera geri döndü: Bir haftada 2 bini aşkın vaka, çok sayıda can kaybı

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesinin ardından dünya rahat bir nefes alırken, Sudan’dan gelen haber tüm dünyayı endişelendirdi.





Sudan Sağlık Bakanlığı, bir haftada 2 bin 345 yeni kolera vakasının kaydedildiğini ve bu hastalıktan kaynaklı 21 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.





Açıklamada, vakaların çoğunun ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin Tavila bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi.





Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 3 Ağustos'ta, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde 5 yaş altı 640 bin çocuğun hayatının, şiddet, hastalıklar ve açlık nedeniyle risk altında olduğunu bildirmişti.