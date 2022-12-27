Kolivar: 66 yaşındayım. Yaşasam yaşasam 14 sene daha. Yarısı gece. Değer mi birine eğilmeye?

Kolivar, hakkında açılan dava süreci Halk TV’den İsmail Saymaz’a değerlendirdi. Adliyede neler yaşandı? sorusuna şu cevabı verdi: Savcı tam 40 dakika bekletti beni. Dedim ki bu haber bekliyor. Savcıya “Bunun için gülerler adama” dedim. Ben sevmem Erdoğan’ı ama Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ediyor. Makamına saygısızlık etmem. Türkiye’yi temsil ettiği için hakaret etmem. Hakime sevk edildim. Baktım ki tutuklanacağız. Hakime dedim ki, “Meriç nehrinde duvarları yükseltmişler, haberin var mı senin?”







Savcıdan belge gelince çocuğu aradım, dedim ki “Elbiselerimi getir.” Ama Silivri’ye gideceğimi düşünmedim. Silivri 9’a. Adnan Oktar orada, kedicikler. Osman Kavala’yı gördüm, tanıyamadım, üzüldüm. Sakalı fazla uzatmış. Sakallı adamı hiç sevmem. Uzaktan Mehmet Baransu’yu gördüm. Ona parmak salladım.





Gittiğimde dedim ki, “Seçime kadar yatacağım.” Hemen şunu sordum: Seçimde cezaevinde oy kullanabilecek miyim? Dediler ki, “Kullanabiliyorsun.” dedim, “Tamam.”





Biri (Avukat Tugay Bek) geldi ve dedi ki, “Soğuk mu?” Kalorifer acayip yanıyor. Dedim ki “Çoğu kişinin kaloriferi yanmıyor. Silivri çok sıcak, soğuk değil.” Duruşmamız 7 Nisan’da. Emin olun, avukata vekalet vermemişim. Avukatı konuşturmam, ben konuşacağım. Hakaretle alakası yok dediklerimin. Cumhurbaşkanın diploması… Metin Külünk, “Peygamberin diploması mı vardı” dedi. O zaman niye demediniz, “Din elden gidiyor, vay yezit soyu, sen kimsin!”





Diplomasız demek suç mu? Cezaevinden çıkınca ablam aradı beni. “Kapa” dedim, “telefonu. Arama.” AK Partililere tavırlıyım. Deseler ki, haydi cennete. Gitmem. Hiç sevmem.





Birinci duruşmada ceza vermezler. İkincide seçim var. Seçimde bunlar kazanırsa… 66 yaşındayım. Yaşasam yaşasam 14 sene daha. Yarısı gece. Değer mi birine eğilmeye? “Tamam efendim, olur efendim” demeye. Onun için beni hiçbir politikacı sevmez. Hiçbir politikacıyla resmim yok. Süleyman Soylu’nun yanına gittik Ankara’ya, resim çektirmedim.