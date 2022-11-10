Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” demiş ve hakkında soruşturma başlatılarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamaktan gözaltına alınmıştı.



GÖZALTI SONRASI SUÇLAMA DEĞİŞTİRİLDİ



Kolivar hakkında gözaltı sonrası suçlama değiştirildi ve ‘Türk milletine alenen aşağılama’ ile birlikte ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlaması da eklenerek tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Nöbetçi hakimlik, Kolivar'ın ekmek fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklama es geçilerek, daha önce attığı bir tweet nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.



Cihan Kolivar’ın oğlu Kerem Kolivar, karar sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada “Kin ve nefret söylemi diye adliyeye çağırıp daha sonra hiçbir şey bulamayıp hadi kendime bir hakaret uydurayım deyip de alıyorsanız şu binaya da gerek yok. Bu masrafa da gerek yok. Yazın bize şu kadar ceza yedin diye yollayın, tebliğ edin. Kimse de yorulmasın” demişti.



“İFADEYE GİDEBİLİRDİK BUNUN YERİNE APAR TOPAR GÖZALTINA ALINDI”



Kolivar, duruşmada yaşananları, babası Cihan Kolivar'ın hissettiklerini SÖZCÜ'ye anlattı. Kolivar, karara itiraz edeceklerini söylerken gözaltı gerekçesiyle tutuklama gerekçesinin farklı olduğuna vurgu yaptı:



Önce şunu vurgulamak isterim. Gözaltı olacaksa, bir sakınca görülüyorsa savcılık ifadeye çağırır biz de gider ifademizi verirdik. Ancak bu yapılmadı ve babam ifadeye çağırmadan apar topar gözaltına alındı. Bir gün önce biz taahhütnameyle ifadeye gelebileceğimizi ifade etmiştik.



Babamın bypassı var, şeker hastası, kalbinde stent takılı. Bir de sendika başkanı zaten açıklamalar yapıyor, kaçma durumu yok. Sabah gelelim diyoruz ama buna izin vermiyorlar.



“HİÇBİR ŞEY BULAMAYINCA SUÇLAMA DEĞİŞTİRİLDİ”



Gözaltına alındığı suçtan hiçbir şey bulamayınca başka bir suç bulunuyor hemen ve tutuklanması sağlanıyor. ‘Türk milletine hakaret' suçunu es geçip cumhurbaşkanına hakaretten işlem yaptılar ve tutukladılar.



En başta bu suçtan dolayı gözaltına çağrılsaydı en azından böyle bir iddiada bulunuldu derdik. Giderdi onun ifadesini verirdi. Başka suçtan dolayı çağırıp başka suçtan tutuklanıyor.



‘MİLLETİN A.. KOYACAĞIZ’ DİYENE SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?



Ben de bu yüzden ‘Bu adliye binalarına gerek yok, kararı verin kimse uğraşmasın' dedim. Size soruyorum; ‘Milletin … koyacağız' diyene soruşturma başlatıldı mı? Bu Türk milletine en ağır hakaret değil mi? Araplara mı aborjinlere mi söylendi bu söz?



KARARI BEKLİYORDU



Babasının gözaltı ve duruşma süresince neler yaşadığını ve neler hissettiğini de anlatan Kerem Kolivar, “Babam zaten suçlamaları reddetti ve ekstra bir şey söylemedi. Açıkçası bu kararı bekliyordu. Lafını yiyecek, yutacak bir adam değildir” dedi.



Kolivar'ın paylaştığına göre söz konusu tweet, diplomayla ilgili bir paylaşım. Kerem Kolivar, bu tartışmanın zaten bilinen ve tartışılan bir konu olduğunu söylerken “Adaletin geldiği yer konusunda hiçbir şey düşünemiyorum. Zaten neredeydi ki nereye geldi. Tüm bunlara herkes şahit oluyor” diye konuştu.