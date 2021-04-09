Samanyolu Haber /Gündem / Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi /09 Nisan 2021 15:40

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Bir kaza sonucu kollarını kaybeden Petr Schneider, baltayla nasıl odun kestiğini gösterdi.

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Kollarını kaybetmesine rağmen Schneider kütükleri taşımayı ve daha sonra onları çenesi ve göğsü arasında bir balta tutarak kesmeyi başarabiliyor:

Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan Schneider, güvenli olmayan bir trafo istasyonunun yakınındaki bir çatıdan düştükten sonra her iki kolunu da kaybetti. Daha sonra teller yüzünden elektrik çarpması da yaşayan Schneider, doktorların ve hemşirelerin tüm çabalarına ve güçlü antibiyotiklere rağmen ellerinin kurtarılamadığını ve sonunda ampute edilmek zorunda kaldığını söylüyor. 
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