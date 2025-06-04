Köln’de 3 bomba alarmı; 20 bin kişi tahliye edildi

Uzmanlar 80 yıl önce sona eren İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan üç bombayı etkisiz hale getirmeye hazırlanırken Köln şehir merkezinin büyük bir alanı Çarşamba günü kapatıldı. Yaklaşık 20 bin kişinin etkilenen bölgeyi terk etmesi emredildi.





Tahliye edilen bölge şehrin eski bölümünün tamamını, 58 oteli, üç Ren köprüsünü, belediye binasını, Ren Nehri’nin şehir merkezinin karşısında yer alan Deutz bölgesindeki tren istasyonunu, müzeleri, bir hastaneyi ve iki bakım evini kapsıyor. Şehrin en önemli simgesi olan Köln Katedrali ise tehlike bölgesinin hemen dışında yer alıyor.





Hepsi ABD’de üretilmiş iki adet 200 kiloluk (90 kilogram) ve bir adet 100 kiloluk bombalar Pazartesi günü Deutz’da bulundu.





İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefik kuvvetlerin başlıca bombalama hedeflerinden biri olan Köln’de daha önce de birçok bomba bulunmuş ve imha edilmişti. Bugün bulunan 3 bombanın imhasının ise en büyük operasyonlardan biri olduğu belirtildi.



