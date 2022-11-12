Köln’de Alevi mitingi: Daire başkanlığını reddediyoruz

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) tarafından bugün Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katıldı. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın deyişik ülkelerinden Alevilerin katıldığı ve Deutzer Werft'te gerçekleşen mitingde Türkiye'de kabul edilen Alevi Bektaşi Kültür Dairesi Başkanlığı'na tepki gösterildi.







AABK Inanç Kurumu başkanı Cafer Kaplan'ın açılış konuşmasının ardından Avrupa Alevi gençliği adına Türkiye'deki gelişmeleri değişik dillerde anlatan sunumlar yapıldı.





AABK eşit başkanları Nevin Kamilağaoğlu ve Hüseyin Mat yaptıkları konuşmalarda Avrupa Alevileri olarak AKP'nin kanun hükmünde kararnamesiyle Alevi Bektaşi Daire Başkanlığı kurulmasına reddettiklerini söylediler.





Kanun hükmünde kararnamenin kendileri için yok hükmünde olduğunu belirten AABK Eşit Başkanı Hüseyin Mat şunları ifade etti; “Bunu reddediyoruz. Bu kuruma atanacak Aleviler düşkündür. Hiçbir şekilde bizim kapımıza gelmesinler. Cumhurbaşkanı tarafından atanan bu kurumun amacı Alevileri bölmekten başka bir şey değildir. Biz ise buradan bir kez daha ilan ediyoruz: ‘Alevilik haktır Aleviler vardır’. Tarihten gelen bir inancı kolay bir şekilde yok sayamazsınız. Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de Aleviliğin bir inanç olarak tanınmasını talep ediyoruz. Madem Türkiye Cumhuriyeti Anayasal sosyal hukuk devleti ise bütün inançların sosyal haklara sahip olması gerekiyor. Bu bir lütuf olmaması gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle pazar günü Türkiye'de sokağa çıkacak Alevilere selam ve saygılarımızı gönderiyoruz."



