Köln’de bomba paniği! Tren seferleri durduruldu, bölgede tahliye başladı...





İMHA çalışmaları sırasında Hohenzollern Köprüsütren ve araç trafiğine kapatıldı. Köln’den Frankfurt yönüne giden tren seferleri saat 12.00’ye kadar iptal edildi, Ren Nehri’ndeki gemi ve tekne ile motor trafiği de durduruldu, bölge hava trafiğine kapatıldı. Ayrıca çevredeki iş yeri ve evler de boşaltıldı. Bomba imha çalışmalarının saat 12.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.

Bomba, pazartesi akşamı Deutz’da Ren Nehri’nin Kenedy Kıyısı bölümünde inşaat çalışmaları yapıldığı sırada bulundu. Bombanın bulunduğu bölgede Köln Opera Binası, Rheinland Eyalet Temsilciliği, RTL Televizyon binası ve çok sayıda şirket büroları var.