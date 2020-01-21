Samanyolu Haber /Dünya / Köln’de bomba paniği! Tren seferleri durduruldu, bölgede tahliye başladı... /21 Ocak 2020 11:41

Köln’de bomba paniği! Tren seferleri durduruldu, bölgede tahliye başladı...

Almanya’nın Köln kentindeki ana tren garı yakınlarından geçen Ren Nehri kıyısında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulundu. Bomba imha ekibi sabah saat 09.00’da çalışmalarına başlarken, polis ise güvenlik önlemleri aldı.

SHABER3.COM


İMHA çalışmaları sırasında Hohenzollern Köprüsütren ve araç trafiğine kapatıldı. Köln’den Frankfurt yönüne giden tren seferleri saat 12.00’ye kadar iptal edildi, Ren Nehri’ndeki gemi ve tekne ile motor trafiği de durduruldu, bölge hava trafiğine kapatıldı. Ayrıca çevredeki iş yeri ve evler de boşaltıldı. Bomba imha çalışmalarının saat 12.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.
Bomba, pazartesi akşamı Deutz’da Ren Nehri’nin Kenedy Kıyısı bölümünde inşaat çalışmaları yapıldığı sırada bulundu. Bombanın bulunduğu bölgede Köln Opera Binası, Rheinland Eyalet Temsilciliği, RTL Televizyon binası ve çok sayıda şirket büroları var.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Köln’de bomba paniği! Tren seferleri durduruldu, bölgede... Sonraki Haber >>

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

SpaceX'in acil durum testi

SpaceX'in acil durum testi

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Bu da Selfie kapkaçı

Bu da Selfie kapkaçı

Bir doktorun tükenme anı

Bir doktorun tükenme anı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kazadan ilginç kurtuluş!

Kazadan ilginç kurtuluş!

Brezilyalı Canavar dalga arasına daldı

Brezilyalı Canavar dalga arasına daldı

Refleksiyle kazadan kurtuldu

Refleksiyle kazadan kurtuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:13:01