Samanyolu Haber /Gündem / Köln'de 'Türkiye'de İnsan hakları' konulu etkinlik /04 Aralık 2025 21:14

Köln'de 'Türkiye'de İnsan hakları' konulu etkinlik

Köln merkezli insan hakları örgütü Weltanwälte e.V., 6 Aralık 2025 Cumartesi günü “İnsan Hakları Günü” dolayısıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Porz Bölge Belediye Binası’nda (Rathaus Porz) saat 14.00’te başlayacak ve tamamen ücretsiz olan programda konuşmalar, müzik dinletisi, fotoğraf sergisi ve networking imkânı bulunacak.

SHABER3.COM

Etkinliğin konuk konuşmacıları arasında İngiltere’nin önde gelen ceza ve insan hakları avukatlarından King’s Counsel unvanlı Kevin Dent KC ile Türkiye ve Avrupa’da insan hakları davalarıyla tanınan, Ankara ve Brüksel barolarına kayıtlı Av. Ali Yıldız yer alıyor. Ali Yıldız aynı zamanda uluslararası “The Arrested Lawyers Initiative” (Tutuklu Avukatlar Girişimi) adlı platformun kurucusu olarak biliniyor.
Weltanwälte e.V.’den yapılan açıklamada, etkinliğin özellikle son yıllarda Türkiye’de ağırlaşan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Human Rights Watch ve Amnesty International’ın 2025 raporlarında Türkiye’ye dair raporlarında öne çıkan başlıklar arasında siyasi muhaliflere, gazetecilere, akademisyenlere ve özellikle Kürt kökenli vatandaşlara yönelik keyfi gözaltılar, uzun süreli tutukluluklar, işkence iddiaları ve adil yargılanma hakkının sistematik olarak ihlal edilmesi yer alıyor. Örgütlerin verilerine göre Türkiye, Freedom House’un 2025 demokrasi endeksinde 100 üzerinden sadece 33 puan alarak “özgür olmayan ülkeler” kategorisinde bulunuyor.

Etkinlik organizatörleri, Köln ve çevresinde yaşayan Türkiye kökenli ve Türkçeye hâkim tüm vatandaşları, insan hakları savunucularını ve konuya duyarlı herkesi 6 Aralık’ta Porz’daki etkinliğe katılmaya davet etti.

Yer: Rathaus Porz, Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 51143 Köln

Tarih ve saat: 6 Aralık 2025, Cumartesi, 14.00

Giriş ücretsiz



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Köln'de 'Türkiye'de İnsan hakları' konulu etkinlik Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:16:20