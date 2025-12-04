Köln'de 'Türkiye'de İnsan hakları' konulu etkinlik

Weltanwälte e.V.’den yapılan açıklamada, etkinliğin özellikle son yıllarda Türkiye’de ağırlaşan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Human Rights Watch ve Amnesty International’ın 2025 raporlarında Türkiye’ye dair raporlarında öne çıkan başlıklar arasında siyasi muhaliflere, gazetecilere, akademisyenlere ve özellikle Kürt kökenli vatandaşlara yönelik keyfi gözaltılar, uzun süreli tutukluluklar, işkence iddiaları ve adil yargılanma hakkının sistematik olarak ihlal edilmesi yer alıyor. Örgütlerin verilerine göre Türkiye, Freedom House’un 2025 demokrasi endeksinde 100 üzerinden sadece 33 puan alarak “özgür olmayan ülkeler” kategorisinde bulunuyor.





Etkinlik organizatörleri, Köln ve çevresinde yaşayan Türkiye kökenli ve Türkçeye hâkim tüm vatandaşları, insan hakları savunucularını ve konuya duyarlı herkesi 6 Aralık’ta Porz’daki etkinliğe katılmaya davet etti.





Yer: Rathaus Porz, Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 51143 Köln





Tarih ve saat: 6 Aralık 2025, Cumartesi, 14.00





Giriş ücretsiz





Etkinliğin konuk konuşmacıları arasında İngiltere’nin önde gelen ceza ve insan hakları avukatlarından King’s Counsel unvanlı Kevin Dent KC ile Türkiye ve Avrupa’da insan hakları davalarıyla tanınan, Ankara ve Brüksel barolarına kayıtlı Av. Ali Yıldız yer alıyor. Ali Yıldız aynı zamanda uluslararası “The Arrested Lawyers Initiative” (Tutuklu Avukatlar Girişimi) adlı platformun kurucusu olarak biliniyor.