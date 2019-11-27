Samanyolu Haber /Gündem / Köln’den Türkiye'de hapisteki 'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı /27 Kasım 2019 22:53

Köln’den Türkiye'de hapisteki 'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

İnsan Hakları Savunucuları (Human Rights Defenders - HRD) Derneği ile Köln-Yeni Almanyalılar İnsiyatifi Köln-Dom meydanında "Türkiye'deki tutsak bebekler ve Kadinlar" için ortaklaşa bir program düzenledi.

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

AKP hükümeti, yaklaşık dört yıldır Hizmet Hareketi’ne yönelik yaptığı cadı avında yarım milyonun üzerinde masum insanı hapse attı. Bu masum ve mağdur insanların içindeki en üzücü olanları ise hamile kadınlar ve masum bebeklerin tutuklanması oldu.Gönüllü aktivistler Almanya’nın her şehrinde hapisteki bebekler için seslerini yükseltti. 

Eylemlerin son adresi Almanya'nın Köln şehriydi.... 


Köln -Dom meydanına ellerinde pankart ve afişle gelen Yeni Almanyalılar İnsiyatifi ve HRD gönüllüleri Türkiye'deki hapishanelerde büyüyen bebeklere çocuklara dikkat çektiler 


KHK mağdurlarının da destek verdiği  programa aileler çocukları ve bisikletleri ile birlikte katıldılar.  


Meydanda  864 bebeği anlatan balonlar küçük küçük hediyelere monte edilerek gelen Alman dostlarına hediye edildi. 


Köln- Dom meydanından  Türkiye'deki hapishanelerde kalan masum  bebeklerin ve kadınların serbest bırakılması ile ilgili bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanya'ya çok sayıda Alman ve Türk vatandaşı imzaladı. 

HRD tarafından hazırlanan basın bildirisi hem Almanca hem de Türkçe okundu.. 

    
Almanların da büyük ilgi gösterdiği etkinlik   "Türkiye'de çocuklara ve kadınlara özgürlük" diyerek balonlarının gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi 


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