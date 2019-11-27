Köln’den Türkiye'de hapisteki 'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

Eylemlerin son adresi Almanya'nın Köln şehriydi....

Köln -Dom meydanına ellerinde pankart ve afişle gelen Yeni Almanyalılar İnsiyatifi ve HRD gönüllüleri Türkiye'deki hapishanelerde büyüyen bebeklere çocuklara dikkat çektiler









KHK mağdurlarının da destek verdiği programa aileler çocukları ve bisikletleri ile birlikte katıldılar.









Meydanda 864 bebeği anlatan balonlar küçük küçük hediyelere monte edilerek gelen Alman dostlarına hediye edildi.









Köln- Dom meydanından Türkiye'deki hapishanelerde kalan masum bebeklerin ve kadınların serbest bırakılması ile ilgili bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanya'ya çok sayıda Alman ve Türk vatandaşı imzaladı.





HRD tarafından hazırlanan basın bildirisi hem Almanca hem de Türkçe okundu..





Almanların da büyük ilgi gösterdiği etkinlik "Türkiye'de çocuklara ve kadınlara özgürlük" diyerek balonlarının gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi