Samanyolu Haber /Gündem / Köln Üniversitesi’nden mülteci öğretmenlere davet /06 Şubat 2020 17:23

Köln Üniversitesi’nden mülteci öğretmenlere davet

Köln Üniversitesi, mülteci öğretmenlere 1 yıllık eğitimin ardından Almanya’da çalışma fırsatı sunuyor. Her branştan başvurular 11 Mart’a kadar devam edecek.

SHABER3.COM

Köln Üniversitesi, mülteci öğretmenler için eğitim programı başlatıyor. Türkiye’den Almanya’ya giden ve özellikle Türkçe ile ilahiyat branşlarından olan öğretmenlerin katılabileceği eğitim programı, Felsefe Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılıyor. Programa kabul edilen mülteci öğretmenler, önce okullarda staj yapıyor, ardından da sözleşmeli olarak kadroya girebiliyor.


 
Üniversitenin başvuru daveti, “Ülkenizde öğretmen olarak çalıştınız ve Almanya’ya mı göç ettiniz? Başvurunuzu bekliyoruz!” sözleriyle başlıyor.

Bir yıllık program için başvurular 11 Mart’a kadar devam edecek. Eğitim, 1 Ağustos’ta başlayıp 31 Temmuz 2021’e kadar sürecek. Eğitim kapsamında katılımcılar, C1 Almanca sınavına hazırlanacak. Her katılımcıya gelecekteki kariyerleri için beklentileri hakkında bireysel olarak danışmanlık yapılacak.

Başvuru, Köln Üniversitesi Uluslararası Ofisi’ne şahsen, mektupla ya da e-posta ile yapılabiliyor.

Başvuru için gerekli şartlar şunlar: Üniversite diploması, Almanya dışındaki bir okulda mesleki deneyim, B1 Almanca bilgisi, her gün Köln Üniversitesi’ne gidebilecek mesafede olmak, iltica başvurusu kabul edilmiş olmak.
 
Başvuru ile ilgili detaylar üniversitenin internet adresinde yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Köln Üniversitesi’nden mülteci öğretmenlere davet Sonraki Haber >>

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Tarihi tren garı küle döndü!

Tarihi tren garı küle döndü!

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

CNN Türk yine sansürledi!

CNN Türk yine sansürledi!

3 bin 700 bin yolcu karantinada

3 bin 700 bin yolcu karantinada

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:17:44