Köln Üniversitesi’nden mülteci öğretmenlere davet

Köln Üniversitesi, mülteci öğretmenler için eğitim programı başlatıyor. Türkiye’den Almanya’ya giden ve özellikle Türkçe ile ilahiyat branşlarından olan öğretmenlerin katılabileceği eğitim programı, Felsefe Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılıyor. Programa kabul edilen mülteci öğretmenler, önce okullarda staj yapıyor, ardından da sözleşmeli olarak kadroya girebiliyor.









Üniversitenin başvuru daveti, “Ülkenizde öğretmen olarak çalıştınız ve Almanya’ya mı göç ettiniz? Başvurunuzu bekliyoruz!” sözleriyle başlıyor.





Bir yıllık program için başvurular 11 Mart’a kadar devam edecek. Eğitim, 1 Ağustos’ta başlayıp 31 Temmuz 2021’e kadar sürecek. Eğitim kapsamında katılımcılar, C1 Almanca sınavına hazırlanacak. Her katılımcıya gelecekteki kariyerleri için beklentileri hakkında bireysel olarak danışmanlık yapılacak.





Başvuru, Köln Üniversitesi Uluslararası Ofisi’ne şahsen, mektupla ya da e-posta ile yapılabiliyor.





Başvuru için gerekli şartlar şunlar: Üniversite diploması, Almanya dışındaki bir okulda mesleki deneyim, B1 Almanca bilgisi, her gün Köln Üniversitesi’ne gidebilecek mesafede olmak, iltica başvurusu kabul edilmiş olmak.



