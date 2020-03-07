Samanyolu Haber /Gündem / Köln'de anlamlı buluşma /07 Mart 2020 23:04

Köln'de anlamlı buluşma

8 Dünya Kadınlar Gününü münasebetiyle Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'in himayesinde 60 kadın derneği bir araya geldi.

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SAMANYOLUHABER- Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletine bağlı Köln'de Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'in himayesinde Dünya Kadınlar Gününü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte açılış konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker yaptı. 

Programa katılan 60 dernekten ikisi olan NRW Yeni Almanyalılar İnisiyatifi  ile İnsan Hakları Savunucuları Derneği (HRD) yetkilileri Başkan Reher ile görüştü. 


NRW Milletvekili Serap Güler'in de katıldığı görüşmede dernek ve inisiyatifin çalışmaları hakkında bilgi verildi. 

Ayrıca yarın NRW Yeni Almanyalılar İnisiyatifi ile İnsan Hakları Savunucuları (HRD) Köln'de geniş katılımlı bir etkinlik düzenliyor.  

Etkinlikte çervesinde Türkiye'de kadınların maruz kaldığı hukuksuzluklar panel ve konferanslarla anlatılacak.
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