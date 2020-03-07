Köln'de anlamlı buluşma

SAMANYOLUHABER- Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletine bağlı Köln'de Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'in himayesinde Dünya Kadınlar Gününü etkinliği düzenlendi.





Etkinlikte açılış konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker yaptı.





Programa katılan 60 dernekten ikisi olan NRW Yeni Almanyalılar İnisiyatifi ile İnsan Hakları Savunucuları Derneği (HRD) yetkilileri Başkan Reher ile görüştü.









NRW Milletvekili Serap Güler'in de katıldığı görüşmede dernek ve inisiyatifin çalışmaları hakkında bilgi verildi.





Ayrıca yarın NRW Yeni Almanyalılar İnisiyatifi ile İnsan Hakları Savunucuları (HRD) Köln'de geniş katılımlı bir etkinlik düzenliyor.





Etkinlikte çervesinde Türkiye'de kadınların maruz kaldığı hukuksuzluklar panel ve konferanslarla anlatılacak.