Samanyolu Haber /Dünya / Köln'de askerî havaalanına sabotaj şüphesi /14 Ağustos 2024 14:53

Köln'de askerî havaalanına sabotaj şüphesi

Almanya'nın Köln kentindeki Wahn askerî hava meydanı sabotaj şüphesiyle kapatıldı.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'nın batısındaki en büyük havaalanlarından Köln/Bonn Havalimanı yakınındaki askerî hava meydanı Wahn ve buradaki kışlaya giriş çıkışlar sabotaj şüphesi nedeniyle yasaklandı.

Alman haber ajansı dpa'nın bildirdiğine göre tesisin su dağıtım şebekesinde ve tel örgülerde fark edilen hasarın ardından yetkililer, Alman ordusuna karşı bir suç girişimi olabileceğinden yola çıkarak bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Konuyla ilgili ilk haberi yapan Spiegel dergisi, tel örgülerde bir delik açılmış olduğunu bildirmiş, su şebekesinde de henüz resmen teyit edilmemiş olsa da bir kirlenmeden şüphelenildiğini aktarmıştı.

Sudan alınan numuneler tahlil ediliyor

Tesisin su depolama ve dağıtım sistemine başka bir madde karıştırılıp karıştırılmadığını saptamak için sudan numuneler alınarak tahlile gönderildi. Geniş bir polis çemberi içine alınan havaalanı içindeki kışladan çıkışlara ya da dışarıdan girişlere şu an izin verilmiyor.

Alman kamu radyo televizyon kurumu ARD'nin konuya dair sorularını yanıtlayan Alman ordusunun bölgedeki komutanlığı, "Gelişmeleri çok ciddiye alıyoruz. Sivil makamlar soruşturmalarını sürdürüyor, biz de onları her düzeyde destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Havalimanı içindeki kışlada, Alman ordusuna bağlı onlarca birimin ofisi bulunuyor. Bunlar arasında federal hükümet üyeleri ile üst düzey bürokratların seyahatlerinden sorumlu birim de yer alıyor.
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