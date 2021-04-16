Köln'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Belediyenin paylaşımında şu yazıldı:
"17 Nisan 2021 Cumartesi gününden itibaren saat 21.00 ilâ sonraki gün saat 05.00 arasında şehir bölgesinin tamamında gece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu düzenleme Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece, saat 00.00'da yürürlüğe girecektir."
Sokağa çıkma yasağından sağlık çalışanları, itfaiye, resmi görevliler ve işe gitme zorunluluğu olan çalışanların muaf tutulduğu belirtildi.
Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu saat 21.00'den sonra paket servisi yapan restoranların evlere servis yapmalarına izin verileceği belirtilirken, bu saatten sonra her türlü alışverişin yasaklandığı vurgulandı.
Yasağa uymayanlar 250 Euro para cezası ödeyecek.