Almanya'nın Köln kentinde Türk esnafın yoğunlukta olduğu, Küçük İstanbul olarak bilinen Keup caddesine 9 Haziran 2004‘de çivili bomba ile düzenlenen ırkçı saldırı 16’ıncı yıl dönümünde kınandı.







Pandemi nedeniyle kısıtlı bir katılımla gerçekleşen anma etkinliğinde bombanın infilak ettirildiği işletmenin önünde patlamanın gerçekleştiği saat olan 15.50'de beyaz güvercinler uçuruldu.





Etkinliğe Mülheim semti belediye başkanı Norbert Fuchs, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes ve Keup Caddesi Esnaflar Birliği Başkanı Meral Şahin ile cadde esnafı ve olayın bazı tanıkları katıldı.













Belediye Başkanı Norbert Fuchs, saldırıyı soruşturan emniyet birimlerinin ırkçı failler yerine cadde esnafından kuşkulanmasının saldırının vahametini daha da artırdığını belirterek, "Bu nedenle mağdurlardan af diliyoruz" dedi.





Köln Başkonsolosu Erciyes ise "Irkçı NSU örgütünün saldırısı ve saldırı sonrasında yöneltilen haksız ithamlar dolayısıyla Keup caddesinde birçok kişi mağdur olmuş ve acı çekmiştir" diyerek, ırkçı çetenin yargılandığı davadan çıkan kararın da kamu vicdanını rahatlatmadığını belirtti.





Erciyes, yaşananların unutulmaması ve bir daha tekrarlanmaması için Keup caddesine bir anıt dikilmesinin önem taşıdığını vurgulayarak, "Keup Caddesi artık, birlikte yaşamın, dayanışmanın, hoşgörünün, sembolü olmuştur" ifadelerini kullandı.