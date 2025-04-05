Köln'den İmamoğlu dayanışması: Reker İstanbul'a geliyor

İstanbul'un kardeş şehirlerinden Almanya'nın Köln kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker Türkiye'ye geliyor.



Köln Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Reker'in İstanbul'da 8-9 Nisan tarihlerinde düzenlenecek "Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi"ne katılacağı duyuruldu. Zirveye Türkiye ve Almanya'dan kardeş kent anlaşmasıolan bütün şehirler ve belediyeler davetli. Köln ile İstanbul arasındaki kardeş şehirler anlaşması 1997 yılında imzalandı.



DW Türkçe'de yer alan habere göre Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) desteğiyle aday gösterilen partisiz kıdemli politikacı Reker, 2015 yılından bu yana Köln kentini yönetiyor. Aslen hukukçu olan Reker, zirveye katılma kararının, cezaevindeki İstanbullu mevkidaşı Ekrem İmamoğlu ile "sınırsız dayanışmanın mesajı" olarak anlaşılması gerektiğini vurguladı. Reker, 19 Mart'ta gözaltına alınan ve Silivri'de tutuklu olan meslektaşı İmamoğlu'na geçen hafta bir de mektup göndermiş ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı'nın haklarının korunması için elinden geleni yapacağını iletmişti. Reker ayrıca atılması gereken diplomatik adımlar için de diğer kardeş kentlerin belediye başkanları ve Almanya Dışişleri Bakanlığı ile yakın temas içinde olunacağı sözünü vermişti.



Ocak ayında hazırlık toplantısı yapıldı



8-9 Nisan'daki etkinliğe dair İBB de 25 Ocak'ta sayfasından bir açıklama yapmış, Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi için bir hazırlık toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu. Açıklamada "TBB (Türkiye Belediyeler Birliği) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde, Türk - Alman kardeş şehirlerini 8-9 Nisan 2025 tarihlerinde İstanbul’da bir araya getirecek Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'ne ilişkin olarak 24.01.2025 tarihinde bir hazırlık toplantısı düzenlenmiştir" ifadeleri yer almıştı.



TBB, Alman Şehirler Birliği, İBB ve Berlin Eyaleti iş birliğinde düzenlenen zirve ile Türk-Alman şehirleri arasındaki mevcut kardeş kent ilişkilerinin geliştirilmesi, yeni iş birliklerinin oluşturulması, iki ülke ve şehirleri arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin potansiyelinin harekete geçilmesinin hedeflendiği vurgulanmıştı. Açıklamada ayrıca katılımcılar da sıralanmıştı:



"Almanya İstanbul Başkonsolosu Regine Grienberger, Alman Şehirler Birliği Dış İlişkiler Müdürü Sabine Drees ve Almanya Dışişleri Bakanlığının online olarak katılım sağladığı hazırlık toplantısında Berlin Federal Eyaleti Uluslararası İlişkiler Danışmanı Petra Colmorgen ve Almanya İstanbul Başkonsolosluğu Maiyette Başkonsolos Martin Graf başkanlığındaki Alman yetkilileri ile TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İBB Başkanı Dış İlişkiler Danışmanı Mustafa Osman Turan ve İBB Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak zirveye ilişkin istişareler de bulunmuştur."



KRV Eyalet Meclisi'nden partiler üstü dayanışma açıklaması



Köln kentinin de bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin meclisinden de dün bir dayanışma açıklaması geldi. Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi hariç, eyalet meclisinde bulunan bütün partilerin dâhil olduğu ortak açıklamada, "Türkiye'deki demokratik güçlerin yanındayız" vurgusu yapıldı.



Açıklamada, "Türkiye'deki gelişmeler oldukça endişe verici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi sürekli olarak bir otokrasiye götürüyor. Demokrasi ve yargı bağımsızlığının içinin oyulması amacıyla yargı da yine siyasete malzeme yapılmıştır" denildi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla Erdoğan en güçlü rakibini devre dışı bırakmaya kalkıştığı kaydedilerek, buna karşı yüz binlerce insanın günlerdir İstanbul ve diğer kentlerde protestolar düzenlediği hatırlatıldı. Açıklamada "İnsanlar, gösteri ve toplanma yasaklarına rağmen yüksek sesle hak, hukuk, adalettalep ediyor" denilirken, Erdoğan'ın gösterileri "karalayıp" muhaliflerin protestosunu "şiddet hareketi" diye nitelediği belirtildi. Polisin göstericilere sert müdahalede bulunmasının ve yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığının da hatırlatıldığı açıklamada, "Bütün bunlar Türkiye Cumhurbaşkanı'nın halkından korktuğunun işaretleridir" ifadesine yer verildi.



"Bizler, Türkiye'deki demokratik güçlerin yanındayız. Demokratlarla birlikteyiz. Ekrem İmamoğlu ve Eyalet Parlamentomuzun da 'Demokrasi Köprüsü' programı çerçevesinde desteklediği Selahattin Demirtaş gibi haksız yere tutuklu bütün muhaliflerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denilen açıklama "Barışçıl göstericilere şiddet uygulanması kabul edilemez" cümlesiyle bitirildi.