Kolombiya Başsavcılığı 4.9 tonluk kokain konusunda Türkiye'yi yalanladı

Bu belirsizliğin giderilmesi için her ne kadar Türkiye’de siyasetçiler ve gazetecilerin çeşitli talepleri olsa da henüz Türkiye’de kamuoyuna yansıyan açılmış bir dava ve soruşturma yok.







Ancak gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 12 Ekim’de Kolombiya adli makamlarının, 4 ton 928 kg kokain ile ilgili adli yardım talebine cevap vermediğini açıkladı.









Gerçek Gündem'den Banu Acun, Kolombiya Ulusal Başsavcılığı’na sordu, Türkiye’nin adli yardım talebi oldu mu, olduysa bu talep neden yanıtsız bırakıldı? , Kolombiya Ulusal Başsavcılığı’na sordu,

Türkiye’nin adli yardım talebi olmuş mudur?

Olduysa bu talep neden yanıtsız bırakıldı?

Varsa bu iş birliği ne zamandır devam etmektedir?

4928 kilo kokainin hangi limana veya kime teslim edileceği ile ilgili elinizde bir bilgi bulunmakta mıdır? Kokain hangi gemiyle taşınılacaktı?





Jimenez Rodriguez imzalı aslı İspanyolca olan metnin Türkçe çevirisi













Şimdi gözler Türk makamlarında, bir yanıt ya da değerlendirme gelecek mi?





Türkiye kamuoyunda 4,9 ton olarak bilinen buna mukabil Kolombiya Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele İhtisas Müdürlüğü’nün 4 ton olarak düzelttiği kokain sevkiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapacak mı?





















Sedat Peker’in iddiasıyla gündeme gelen, Haziran 2020‘de Buenaventura Limanı’nda Türkiye’ye yola çıkmadan ele geçirilen 4 ton 928 kilo kokainin alıcısının kim olduğu hâlâ muamma.Bu açıklamanın ardından Kolombiya’da bu operasyonla ilgili bilgi sahibi olabileceğini düşündüğüm Kolombiya’daki devlet kurumlarına bir dizi e-posta attı. Ve sorular sordu:Kolombiya Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele İhtisas Müdürlüğü: ‘‘Türkiye’ye 22 Eylül’de adli yardımlaşma talebi dosyalandı’’Bu soruların bir kısmına Kolombiya Ulusal Başsavcılığı’ndan yanıt geldi.Özellikle neden Türkiye ile adli yardımlaşma yapmıyorsunuz? Sorusuna verilen yanıt oldukça netti.Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele İhtisas Müdürlüğü Hukuk Ekibi Koordinatörü, Maria Cecilia Jimenez Rodriguez imzasıyla gelen yazı, Türk Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını yalanlar nitelikte.Kolombiya Ulusal Başsavcılığı’na göre, Kolombiya Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Liliana Romero Tovar, 22 Eylül 2021’de Türkiye’den adli yardımlaşma talep etmiş. Yani Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın twitinden tam 17 gün önce!Kolombiya Ulusal Başsavcılığı’nın Gerçek Gündem’e “adli yardımlaşma” ile ilgili verdiği yanıtın İspanyolca’dan çevirisi şöyle:“Yukarıdakiler ışığında, taleplerine eksiksiz ve derinlemesine cevap verilebilmesi için DPT bilgi görev sistemine ek olarak, Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele İhtisas Müdürlüğü (Dirección Especializada Contra el Narcotráfico) tarafından 2020 yılı için tutulan bilgi kayıtlarına başvurulmuştur.2020 yılı için Türkiye'ye yönelik 4.928 kilo kokainin Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele Özel Müdürlüğü'ne bağlı ofislerden herhangi biri tarafından ele geçirilmesine ilişkin herhangi bir operasyonel faaliyet kaydı bulunmadığı tespit edilmiştir.Ancak bir önceki paragrafta belirtilen istişare sırasında, Buenaventura'daki……… ve …….. konteynırlarında ele geçirilen 4 tonluk kokaninin , soruşturma raporu, kokainin cinsini ve miktarını, fotoğraflarını, yakalananların kimlikleri ile bilgileri sağlamak amacıyla dönemin Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Liliana Romero Tovar tarafından imzalanan ve 22 Eylül 2021 tarihinde eklenen 20211700013533 resmi yazı ile Türk muadili kurum tarafından adli yardımlaşmanın sağlanması için yönlendirildiği kaydedildi:22.09.2021 tarihinden itibaren adli yardım; Ülke, Türkiye; 22.09.2021 tarihinde dosyalanmış ve atanmış; etkinlik yeri BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA. Bu adli yardım, İhtisas Savcılar Müdürlüğü’ne ( Dirección Especializada de Fiscalías) bağlı kurulan Savcılık Ofisi (Despacho Fiscal) tarafından yürütülmektedir.”Hukuk Ekibi KoordinatörüUyuşturucu Ticaretiyle Mücadele İhtisas Müdürlüğü''Kolombiya Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele İhtisas Müdürlüğü Hukuk Ekibi Koordinatörü Maria Cecilia Jimenez Rodriquez açık bir şekilde 22 Eylül’de Türkiye’ye adli yardım talebinde bulunduğu dile getirdi.Bakalım İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kolombiya makamlarının resmi yazısını teyit edecek mi?