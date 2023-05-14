Kolombiya donanması 3 ton kokain taşıyan denizaltıyı yakaladı

Kolombiyalı yetkililer, cuma günü 1993 yılından bu yana Büyük Okyanus'ta kokain taşıyan en büyük denizaltını ele geçirdiklerini duyurdu.



Üç ton kokain taşıyan 30 metrelik denizaltıya el koyan yetkililer, üç kişiyi tutukladı.



Kokain yüklü denizaltı, Kolombiyalı askerlerle Büyük Okyanus'ta devriye gezen donanma gemilerinin radarlarıyla tespit edildi. 102 adet pakete saklı kokainin denizaltı batırılmadan önce ele geçirildiği bildirildi.



Yetkililer denizaltıyı yüzdürme çalıştıklarını, ancak başarısız olması üzerine navigasyonu etkilememek için batırdıklarını açıklandı.



Yakalanan 45, 54 ve 63 yaşlarındaki kişilerin uyuşturucu ticareti yapan bir grup tarafından paketleri Orta Amerika'ya taşımak için zorlandığı aktarıldı. Yakalanan kişiler Tumaco bölgesinde yetkililere ifadeleri alınmak için teslim edildi.



Kolombiyalı Pasifik Gücü 2023 yılında uyuşturucu taşıyan dört denizaltıyı ele geçirdi.