Samanyolu Haber /Dünya / Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem /08 Haziran 2025 18:14

Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Cundinamarka yönetim bölgesine bağlı Paratebueno kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta başkent Bogota olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi.

Kolombiya Jeoloji Servisi, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı, sarsıntının yerel saatte 08.08'de yaşandığı bildirildi.

Kolombiya basınına göre depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
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