Kolombiya'da Eski Devlet Başkanı Uribe’ye 12 yıl ev hapsi cezası

73 yaşındaki Uribe, Kolombiya siyasetini yaklaşık 20 yıl boyunca şekillendiren en etkili figürlerden biri olarak kabul ediliyordu. 2002-2010 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Uribe, uyuşturucu kartellerine ve solcu FARC gerillalarına karşı yürüttüğü sert askeri operasyonlarla tanınmıştı.



Mahkeme, Uribe’yi tanıkları etkilemek ve “usule ilişkin dolandırıcılık” suçlarından suçlu buldu. Kararın ardından Uribe, masum olduğunu savunarak temyize gideceğini açıkladı.



“Beni en kötü şekilde yargıladınız.” diyen Uribe, cezayı veren Yargıç Sandra Heredia’ya sert tepki gösterdi.



Uribe, sağcı paramiliter gruplarla iş birliği yaptığı ve bu ilişkileri örtbas etmek için tanıklara baskı kurduğu iddiasıyla yargılanıyordu. Savcılık, en az bir eski paramiliterin, Uribe tarafından ifadelerini değiştirmesi için ikna edilmeye çalışıldığını ortaya koydu.



Siyasi hesaplaşma mı?



Uribe hakkındaki soruşturma 2018’de başlamış, ancak dönemin başsavcıları davayı kapatmaya çalışmıştı. Soruşturma, Başkan Gustavo Petro tarafından atanan Başsavcı Luz Camargo döneminde yeniden ivme kazandı. Petro, Uribe’nin siyasi rakibi ve eski bir gerilla üyesi.



Dava Mayıs 2024’te başladı ve 90’dan fazla tanık dinlendi. Karar, Uribe destekçileri tarafından “siyasi intikam” olarak nitelendirildi. Eski başkanın destekçileri, karar günü mahkeme önünde toplanarak “Uribe masum” sloganları attı.



Uribe, hala Kolombiya’daki muhafazakar siyasetin en etkili isimlerinden biri olarak görülüyor. Geçmişte ABD’nin yakın müttefiki olan Uribe, halen Amerikan sağ kanadıyla güçlü ilişkiler sürdürüyor.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uribe’nin yargılanmasını “yargı sisteminin radikal yargıçlarca silah haline getirilmesi” olarak tanımlayarak tepki göstermişti. Ancak bu iddiaya dair herhangi bir somut kanıt sunulmadı.



Uribe, başka davalarla da karşı karşıya. 1997’de Antioquia bölgesi valisiyken paramiliterlerce işlenen bir köylü katliamına dair ön soruşturma kapsamında savcılara ifade verdi. Ayrıca Arjantin’de de hakkında evrensel yargı ilkesi kapsamında bir suç duyurusu yapıldı.



Bu suçlama, Uribe’nin başkanlığı döneminde Kolombiya ordusu tarafından işlendiği belirtilen 6 binden fazla yargısız infaz ve zorla kaybedilme vakalarına dayanıyor. Uribe tüm suçlamaları reddediyor ve yargılanmasının siyasi bir intikam olduğunu savunuyor.