Kolombiya'da seçimleri kazanan Gustavo Pedro kimdir?

"Şu anda yazdığımız şey Kolombiya için, dünya için yeni bir tarihtir"





"ABD ile görüşmenin zamanı geldi"





Gustavo Petro kimdir?





Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Ligi adayı Rodolfo Hernandez ise yüzde 47,28 ile Petro'nun gerisinde kaldı.Yüzde 58,6 katılım sağlanan ve 22 milyondan fazla Kolombiyalının oy kullandığı seçimde, 62 yaşındaki Petro, 11 milyonun üzerinde oy aldı. Bağımsız rakibi Hernandez ise 10 milyon 500 bini aşkın oy alabildi.Petro'nun yardımcısı Francia Marquez ise ülke tarihindeki ilk kadın Afro-Kolombiyalı Devlet Başkan Yardımcısı olacak.Petro, 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez, düzenlediği basın toplantısında, seçimi takip etmek üzere 33 ülkeden 418 uluslararası gözlemcinin hazır bulunacağını belirtmişti.Başkent Bogota'da destekçilerine seslenen Petro, ülkede gerçek bir değişimin kazandığını belirterek, kampanyasına destek olan partililere teşekkür etti.Petro, bugünün Kolombiya için tarihi olduğunu vurgulayarak, "Bugün şüphesiz tarihidir, şu anda yazdığımız şey Kolombiya için, Latin Amerika için, dünya için yeni bir tarihtir çünkü burada 11 milyon erkek ve kadın seçmenle birlikte kuşkusuz bir değişimi yaşadık. " ifadesini kullandı.Ülkede barış, sosyal adalet ve çevresel adaletin önemine değinen Petro, "Bana ulusal bir anlaşmanın ne için olduğunu sorarlarsa, aile hayatını daha iyi bir yaşam haline getirecek reformlara olanak tanıyan, yaşlıların emekli maaşı alabileceği, gençlerin iyi bir üniversiteye sahip olabileceği büyük ulusal bir uzlaşma sağlamalarını söylerdim." dedi.Petro, rakibi Rodolfo Hernandez'e oy veren 10 milyon seçmene saygı duyduklarını dile getirerek, her kesimden destek görmek istediklerini söyledi.ABD ile ilişkilere değinen Petro, "ABD hükümetiyle görüşmenin zamanı geldi. Kuzey ve Güney Amerika'nın tüm hükümetlerine, enerji dönüşümünü hızlandırmak için oturup konuşmamızı öneriyorum." şeklinde konuştu.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, pazar günü yaptığı açıklamada, Washington'un Kolombiya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Gustavo Petro ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.Blinen, Kolombiya halkını "özgür ve adil" seçimlerden dolayı kutlarken, "ABD-Kolombiya ilişkilerini daha da güçlendirmek ve uluslarımızı daha iyi bir geleceğe taşımak için seçilmiş Başkan Petro ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.Kolombiya'nın kuzeyindeki Cordoba yönetim bölgesine bağlı Cienaga de Oro kasabasında 19 Nisan 1960'da doğan Petro, Javeriana Üniversitesi'nde ekonomi, Louvain Katolik Üniversitesi'nde çevre ve nüfus gelişimi, Salamanca Üniversitesi'nde ise işletme yönetiminde uzmanlık eğitimi aldı.Eski solcu militan Petro, henüz 17 yaşındayken, 1970'lerde kurulan "şehir gerillası hareketi" olarak bilinen 19 Nisan hareketine ya da daha bilinen adıyla M-19'a katıldı.Özellikle 1980-1985 yılları arasında oldukça faal olan örgütün ülke içerisinde yaptığı kanlı eylemler nedeniyle Petro, bazı kesimlerce tehlikeli olarak yorumlanıyor.Hükümetle 1990'da anlaşarak silah bırakan M-19’un eski üyelerinden olan Petro, ilk kez 1991'de meclise girdi ve 2012-2015 arasında Bogota belediye başkanlığı yaptı.Petro, 2006'da senatör olduğu Kolombiya'da, 2010 ve 2018'de girdiği cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında başarılı olamadı.