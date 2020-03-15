Samanyolu Haber /Gündem / Kolonya kuyruğu /15 Mart 2020 20:09

Kolonya kuyruğu

Koronavirüs salgını sebebiyle kolonya bulunamıyor. Düzce'de bir köy muhtarlığı halka şişesi 1 liradan kolonya dağıttı.

SHABER3.COM

Düzce'nin Yeni Taşköprü Köyü Muhtarlığı bir kolonya imalathanesinin bağışladığı 4 bin şişe kolonyayı şişesi 1 liradan satışa çıkardı. 

Köylüler kolonya alabilmek için uzun süre kuyrukta bekledi.

Satıştan elde edilen gelirle köye park yapılacağını belirten Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, "Koronavirüs'ten sonra aşırı derecede kolonya ihtiyacı doğdu. Fiyatları abartmaya başladılar. Karaborsa oluştu. Bu karaborsayı kırmak, hem köyümüzün halkına yardımcı olmak için çok sevdiğimiz hayırsever bir vatandaşımız, kolonya üreticisi ağabeyimiz bize bu ürünleri verdi. Kolonyanın tanesini 1 liradan veriyoruz. Elde edilecek gelirle köye park yapacağız." dedi. 
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