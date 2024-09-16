Kolonyanın devine şok! Avrupa'da 'acil toplatma' kararı alındı

Türkiye’nin köklü markalarından Eyüp Sabri Tuncer ile ilgili Avrupa Birliği’nden (AB) önemli bir karar çıktı. AB, ünlü kolonya markasının Mart 2022’den önce üretilen bazı ürünleri için ‘acil toplatma’ kararı aldı. Kararın gerekçesinde ise, bu ürünlerde yer alan bir maddenin kimyasal risk taşıması ve bunun hamileler ve anne karnındaki bebekler için ciddi zararlar oluşturabilmesinden kaynaklandığı belirtildi.







Avrupa Komisyonu’nun resmi internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, toplatmaya konu olan ürünlerde 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA) adlı yasaklı madde kullanıldığı belirtildi. Söz konusu maddenin, üreme sistemine zarar verdiği ve cilt hassasiyeti yarattığı ifade edildi. Mart 2022’den önce üretilen bu ürünlerin, AB kozmetik yönetmeliklerine uygun olmadığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verildi.







TOPLATILACAK ÜRÜNLER HANGİLERİ?



Toplatılacak ürünler listesinde, Eyüp Sabri Tuncer’in ünlü kolonyaları ve kozmetik ürünleri de yer alıyor. İşte karara konu olan bazı ürünler:





Bodrum Mandalinası (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

Klasik Limon (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

Tütün (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

Gardenya (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

Love Kisses (50ml, 250ml

Empress (50ml)

Wild Beauty (50ml, 250ml)





ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kararla ilgili Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer bir açıklama yaptı. Tuncer, AB’nin kararının sadece Mart 2022’den önce üretilen ürünlere yönelik olduğunu vurguladı. Tuncer, “Bu yasak, 2022 Mart’ından sonra üretilen ürünler için geçerliydi. O dönemde bu madde dünya genelinde serbestçe kullanılan bir hammaddeydi” dedi. Ayrıca, o dönem üretilen ürünlerde kullanılan logoların dahi farklı olduğunu belirtti.





'BİR MARKA KARALANIYOR'



Engin Tuncer, markalarının hedef alındığını düşündüğünü de sözlerine ekledi. “Sanki bir marka karalanıyormuş gibi bir durum var. Biz her zaman dünya ve Türkiye kozmetik kanunlarına uygun hareket ettik” diye konuştu.





'MARKETLER DE SÜRECİN FARKINDAYDI'

Geri çağırma süreciyle ilgili de bilgi veren Tuncer, yasağın ardından gerekli adımların atıldığını belirtti. "Ürünlere yasak geldikten sonra geri çağrıldı. Marketler de bu sürecin farkındaydı ve iadeler yapıldı" ifadelerini kullandı.





'DÜNYANIN HER YERİNDE SERBESTTİ'

Son olarak, Mart 2022'den önce bu maddenin dünyanın her yerinde serbestçe kullanıldığını belirten Tuncer, “Lüks parfümler dahil bu madde o dönem serbestti. Bugün bu şekilde gündeme getirilmesi yanıltıcıdır” diyerek tepkisini dile getirdi.