Koltuğu bırakmam diyen Trump'a: Türkiye'de değilsiniz, burası bir demokrasi









Washington'un en güçlü üçüncü ismi olan Pelosi, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lider Kim Jong-un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı" örnek göstererek, "Trump hükûmetteki rolünü uzun süre uzatanlara özeniyor" dedi.





Temsilciler Meclisi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Pelosi, "Ama size şunu hayırlatmak isterim: Sayın Başkan Kuzey Kore'de değilsiniz; Türkiye'de değilsiniz; Rusya'da değilsiniz: Suudi Arabistan'da değilsiniz" dedi ve ekledi: "Burası ABD, burası bir demokrasi."





Pelosi, Trump'a başkanlık yemininin gerekliliklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.





Trump, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında seçimleri kaybederse başkanlık makamını barışçıl bir şeklide rakibine verip vermeyeceğiyle ilgili soruya "Duruma göre bakacağız" diye yanıt vermişti.





ABD lideri, "Pusulalar konusunda sıkça söylendiğimi biliyorsunuz. Pusulalar bir felaket" demişti. Trump, aylardır posta yoluyla gönderilen pusulaların seçime şaibe karıştıracağını iddia ediyordu.





Trump daha önce de seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.