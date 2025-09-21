Samanyolu Haber /Gündem / Koltuğu tehlikede olan Yerlikaya hukuksuz operasyonlara sarıldı: 2 yılda 11 bin 667 operasyon /21 Eylül 2025 13:57

Koltuğu tehlikede olan Yerlikaya hukuksuz operasyonlara sarıldı: 2 yılda 11 bin 667 operasyon

Ankara kulislerinde görevden alınacağı ileri sürülen isimlerden biri olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, altına imza attığı hukuksuz nefret operasyonlarına sarıldı. Yerlikaya sosyal medyada övünerek, altına imza attığı hukuksuz operasyonları anlattı. Yerlikaya'nın göreve geldiği Haziran 2023'ten bu yana 11 bin 667 operasyon düzenlendi. 19 binin üzerinde insan gözaltına alınırken binlercesi tutuklandı ya da adli kontrol uygulandı.

15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçmesine rağmen AKP iktidarının hukuksuz nefret operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Siyaset kulislerinde koltuğu tehlikede olduğu ve ilk kabine değişikliğinde gidici olduğu sık sık haber yapılan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı olaya yeni bir boyut kazandırdı. Yerlikaya koltuğunu koruyabilmek için hukuksuz operasyonlara sarıldı. Yerlikaya'nın giderayak verdiği resmi rakamlar, hukuksuzluğun ve insan hakları ihlallerinin ne kadar büyük darbe aldığını da gözler önüne serdi. 

Yerlikaya açıklamasında ilk olarak 1 haftalık rakamlara yer verdi. Sosyal medyadan duyurulan bu rakamlara göre Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik olarak son bir haftada 39 operasyon düzenlendi. 

Açıklamasında hukuksuz nefret operasyonları ile övünen Yerlikaya bu operayonlarda toplam 97 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Açıklamaya göre gözaltına alınan 97 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

27 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. 

2 YILDA 11 BİN 667 OPERASYON
Yerlikaya'nın verdiği rakamlara göre bu kabine döneminde Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik olarak 11 bin 667 operasyon gerçekleştirildi. 

Bu operasyonlarda toplam; 19 bin 25 kişi yakalandı ve haklarında işlem yapıldı. Bu kişilerden 3 bin 512’si tutuklandı. 4 bin 41’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak göreve geldiği yeni kabine 4 Haziran 2023 tarihinde kuruldu. Bakanın verdiği bu astronomik rakamlar sadece geçtiğimiz 2 yıllık süreyi kapsıyor. 
