Koltuğu tehlikede olan Yerlikaya hukuksuz operasyonlara sarıldı: 2 yılda 11 bin 667 operasyon

15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçmesine rağmen AKP iktidarının hukuksuz nefret operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Siyaset kulislerinde koltuğu tehlikede olduğu ve ilk kabine değişikliğinde gidici olduğu sık sık haber yapılan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı olaya yeni bir boyut kazandırdı. Yerlikaya koltuğunu koruyabilmek için hukuksuz operasyonlara sarıldı. Yerlikaya'nın giderayak verdiği resmi rakamlar, hukuksuzluğun ve insan hakları ihlallerinin ne kadar büyük darbe aldığını da gözler önüne serdi.





Yerlikaya açıklamasında ilk olarak 1 haftalık rakamlara yer verdi. Sosyal medyadan duyurulan bu rakamlara göre Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik olarak son bir haftada 39 operasyon düzenlendi.





Açıklamasında hukuksuz nefret operasyonları ile övünen Yerlikaya bu operayonlarda toplam 97 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Açıklamaya göre gözaltına alınan 97 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.





27 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.





2 YILDA 11 BİN 667 OPERASYON

Yerlikaya'nın verdiği rakamlara göre bu kabine döneminde Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik olarak 11 bin 667 operasyon gerçekleştirildi.





Bu operasyonlarda toplam; 19 bin 25 kişi yakalandı ve haklarında işlem yapıldı. Bu kişilerden 3 bin 512’si tutuklandı. 4 bin 41’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.





Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak göreve geldiği yeni kabine 4 Haziran 2023 tarihinde kuruldu. Bakanın verdiği bu astronomik rakamlar sadece geçtiğimiz 2 yıllık süreyi kapsıyor.