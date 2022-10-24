[Koltuk kavgası] MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

MHP'nin dün Manisa'da düzenlediği, "Karar Belli Kavga Net" temalı mitinge, toplanma alanı girişinde AKP'li ve MHP'liler arasında yaşanan kavga damga vurdu.





İddiaya göre, AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, alana VIP bölümünden girmek istediğinde MHP'li görevli tarafından “Sizi tanımıyorum, buradan alamam” denilerek engellenmek istendi.





Bunun üzerine yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bir anda büyüyen kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. MHP'li il ve ilçe yöneticilerinin durdurmaya çalıştığı kavga sırasında AKP'li bazı milletvekillerinin de arada kaldığı görüldü.





Tamer Akkal, İYİ Parti'den milletvekili seçilmiş, daha sonra istifa ederek, AKP'ye katılmıştı.



