Koltuk krizi ile ilgili Brüksel'den açıklama: Türk tarafı odaların görülmesine izin vermedi

Von der Leyen'ın ekibi hazırlık toplantısına katılmadı

Bilgi notunda 6 Nisan tarihindeki resmi Ankara ziyaretinde birliğin AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından temsil edildiği belirtildi. Görüşmeden bir gün önce, 5 Nisan tarihinde tarafların protokol düzeninin hazırlanmasından sorumlu servislerinin katılımıyla bir hazırlık toplantısı yapıldığı kaydedildi.





Michel'in başkanlık ettiği Konsey'in protokol servisinin bu toplantıya katıldığı ancak Von der Leyen'ın başkanlık ettiği Komisyon'un protokol servisinin toplantıda yer almadığı belirtildi. Sadece Von der Leyen'ın güvenliğinden sorumlu bir görevlinin toplantıda hazır bulunduğu ifade edildi. Toplantıyı organize eden AB delegasyonunun da bir bölgesel güvenlik görevlisi hariç tutulursa toplantıya katılmadığı belirtildi.









Toplantı ve yemek odalarının görülmesine izin verilmedi

Toplantıda şartların kısa süreyle incelendiği ancak toplantı ve yemek odalarının görülmesine, bu yönde talepte bulunulmasına karşın Türk tarafınca izin verilmediği kaydedildi. Açıklamaya göre Türk tarafı buna gerekçe olarak bu odaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisine yakın olmasını gösterdi.





Toplantı yapılacak salonun görülmesine izin verilmesi halinde AB Konseyi protokol servisinin Türk tarafına, "bir nezaket ifadesi olarak" Komisyon Başkanı için ayrılan kanepeyi iki koltukla değiştirmelerini önerecekleri belirtildi.





Yemek yenen odanın görülmesine yemeğe kısa bir süre kala izin verildiği belirtilen açıklamada Von der Leyen'ın yararına olacak şekilde üç sandalyelik yer açıldığı belirtildi.





Açıklamada aynı zamanda Michel'in, Ursula von der Leyen'in de Erdoğan ile birlikte verilen fotoğraf karesinde olması önerisinde bulunduğuna dikkat çekildi.



