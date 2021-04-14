Samanyolu Haber /Dünya / Koltuk krizi üzerinden Türkiye'ye yaptırım tehdidi /14 Nisan 2021 09:31

Koltuk krizi üzerinden Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Koltuk krizi Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor. 'Koltuk krizi' örneğiyle Türkiye'ye 'agresif tutum' hatırlatmasında bulunan Fransa Avrupa İlişkileri Bakanı Clement Beaune, "Yaptırımlar da dahil olmak üzere tüm tedbirleri uygulayabiliriz" dedi.

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Ankara’daki ‘koltuk krizi’nde de Türkiye’yi sorumlu bulan Fransa Avrupa İlişkileri Bakanı Clement Beaune, “Türkiye gerilimi azaltmayı mı yoksa agresif duruşunu sürdürmeyi mi seçeceğine karar vermeli. Yaptırımlar da dahil olmak üzere tüm tedbirleri uygulayabiliriz” dedi.

Ankara’da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel arasında yaşanan koltuk krizi üzerine konuşan Beaune,  Türkiye’yi sorumlu bulmuştu.

Ursula von der Leyen’in Michel ve Erdoğan’dan ayrı bir koltukta oturtulmasının bir çeşit tuzak olduğunu söyleyen Beaune, “Türkiye kötü davrandı. Bu bize karşı yapılmış kasıtlı bir sorun” diye konuştu.
 
"TÜRKİYE SEÇİMİNİ YAPMALI"

Bu kez Meclis’te açıklamalarda bulunan Beaune, Türkiye’nin Akdeniz’de ve Avrupa’yla ilişkilerde karar vermesi gerektiğini ifade ederek, “Türkiye gerilimi azaltmayı mı yoksa agresif duruşunu sürdürmeyi mi seçeceğine karar vermeli. Her iki durumda da Avrupa yanıt vermeye hazır olacak. Tedbirlerimizi hazırladık. Yaptırımlar da dahil olmak üzere gerekirse bunları uygulayabiliriz” dedi.

Avrupa’nın gerilimden yana olmadığını ancak çıkarlarını korumaya çalıştığını söyleyen Beaune, Ankara’nın göndereceği sinyalleri yakından izlediklerini belirtti. Türkiye’nin Yunanistan karasularından gemilerini çekmesinin pozitif bir adım olduğunu vurgulayan Beaune, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ise yanlış yönde bir adım olduğunu vurguladı.
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