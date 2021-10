"TÜGVA'lıları Suriye'ye gönder, başkomutan Bilal Erdoğan olsun"

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Sınır ötesine asker gönderilmesine karşı olduklarını belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:





"İsterdik ki, gruplara bilgi verilsin. Tezkere geldi. İlgili bürokratlar gitsinler, grup başkanvekillerini veya partilerin genel başkanlarını ziyaret edip efendim biz bu tezkereyi şu gerekçelerle getiriyoruz. Şu milli çıkarlarımız var deselerdi. Olmadı. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine, gelin buna evet diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Sen bir bak bakalım kardeşim. Otur bir bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun. Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim? Bunu başkaları yapabilir ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine 'evet' deseydik niye ayrı bir parti kuruyoruz? MHP senin her dediğine evet diyebilir ama biz milli kurtuluş savaşı döneminden gelen bir partiyiz.





Biz iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz barış içinde diyoruz. Beyefendinin bakış açısı ise bir de şimdi İdlib'ten bir ordu gelsin. Suriye ile savaş değil, Suriye ile barışacağız.

Hiçbir askerimizin ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz. Suriye'de askerimiz ve polisimiz gitti, ne mücadelesi? Barış varken neden kavga? 33 askerimizi Ruslar şehit etti. Soruyorum sen ne yaptın? Koşa koşa gittin Putin'in ayağına. Bu benim onuruma dokunuyor.

Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun. Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun. Hiçbir askerimizin burnu kanamasın. Niye yapıyorsunuz siz bunu? Bunların terk ettiği vatan toprağına bayrağımızı yeniden dikeceğiz. Süleyman Şah Türbesi'ni oraya götüreceğiz.

"TEZKEREDE YABANCI ASKERLER VAR"

Bu tezkerede ayrıca, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması yazıyor. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye'de bulunacak? Şimdi soruyorum. Erdoğan'a değil. Yönetme kapasitesi olmayan adama soru sormak yanlış. Bahçeli'ye soruyorum; bu yabancı askerler kim? Ve sen yabancı askerler Türkiye'ye el kaldıracaksın. Söyle bakalım sen milliyetçi sen misin, biz miyiz? Yabancı askerlerin potinlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çiğnemesini istemiyorum. Çıkarın bunu tezkereden. Böyle bir rezillik olur mu ya? Terör ayaklarına yatacaksın, yabancı askerler buraya gelecek. Taliban'ı mı getireceksin? Amerikalılar mı, yunanlar mı kimi çağıracaksın sen? Terörü bitirmek için mücadele eden TSK ve polislerimizdir. Tezkeredeki yabancı güçler kim?





Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları ise şöyle:







Çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Herkes Türkiye nereye doğru savruluyor diye bir endişe içerisinde. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece hiç kimse endişeye kapılmasın. Temel ve tarihi bir görevimiz var. Kimse endişe etmesin. İyi yönetilmediğini biliyoruz, sorunlar olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki kışın çok ağır geçeceğini de biliyoruz. Onlar çözemeyecekler, biz çözeceğiz.





SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESAİ ÇİLESİ





Pandemi döneminde hepimiz ciddi sorunlar yaşadık. Sağlık çalışanlarımız günün 24 saatinde, 36 saatinde çalıştılar. Bazen uyumadan mücadele ettiler. 36 saat gözünü kırpmadan çalışmak ne demektir? 36 saat bir hastayı daha kurtarabilirim diye çalışmak ne demektir? 36 saatin sonunda evime gideyim diye yola çıkıyorsunuz ve trafik kazasında hayatınızı kaybediyorsunuz. Bir sağlık çalışanının 36 saat çalışması demek, kadro eksikliği var demektir. Dışarıda atama bekleyenler var demektir. Neden kadroları boş tutuyorsunuz? Kimler boş tutuyor? Atama yapın. 740 bin sağlık çalışanı atama bekliyor. Personel eksikliği nedeniyle insanlar olağanüstü gayret sarfediyorlar. İnsanı robot olarak gören bir anlayış olabilir mi? Sağlık çalışanlarına sesleniyorum; sakın moralinizi bozmayın. Yurt dışına gideceğim diye bir telaşa kapılmayın. Size her türlü olanağı sağlayacağız. Söz veriyorum bütün sağlık çalışanlarını başımızın üstünde taşıyacağız.





SEDYESİZ TAŞINAN YARALI ASKER





Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu terörle mücadelede yararlandı. Helikoptere alındı, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülüyor ama helikopterin ineceği yer yoktu. Ve arkadaşımız hayatını kaybediyor. Sorumlusu kim? Eskiden askeri hastaneler vardı. Örneğin GATA vardı. 400-500 yataklı askerli hastaneler vardı. Bu hastaneler neden kapatıldı? Dünyada hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu. İktidarımızda ilk bir hafta içinde askeri hastanelerin tamamı açılacak. Şanlı ordumuzun hastaneleri olacak. Çalışan askeri doktorları olacak. Bizim ordumuzun neyi eksik? Askeri hastaneleri açacağız diye söz verdiler açmadılar.





TÜRKİYE GRİ LİSTEDE





Kendi bölgesinde ve dünyada saygınlığı ve itibarı olan Türkiye bunları yitirmeye başladı. OECD'nin kurduğu Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye kurucu ülkelerinden birisi. Kara para ve terörü finanse eden ilanlarla mücadele edecekler. Türkiye'yi gri listeye aldılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını bu hükümetin ayaklar altına almaya ne hakkı ne yetkisi vardır? 'Terörle mücadele ediyoruz' gibi bir sürü laf ediyor iktidar tarafı ama El Kaide, IŞİD olunca onların para hareketlerine ses çıkarmıyorlar. Sanıyorlar ki dünya görmüyor. Dünya tamamını görüyor.





ERDOĞAN'A ARABA YANITI





Sosyal devlet ne demektir? Sosyal hukuk devleti güçsüzleri, güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Sosyal devlet bu felsefeden yola çıkınca işsizine iş bulan, ekonomik kalkınmayı büyüten, adaletle vergi alan, ekonomik büyümeyi adaletle sağlayan devlet demektir.





'Her evde araba var. Kapıcısında da araba var. İkinci ele araba yetişmiyor' demiş. Ona mı göz diktin sen? Onun arabası var diye Türkiye'yi zengin sayıyor. Sen o kişinin araba, cep telefonu alırken ne kadar vergi ödediğini biliyor musun?





Dönüyorsun apartman görevlisinin arabasına göz dikiyorsun. Sen apartman görevlisinin kaç para aldığını, asgari ücretin ne kadar olduğunu biliyor musun? Devleti yönetemezler, yönetmiyorlar da zaten. Devleti soyulacak organ olarak görüyorsanız yönetemezsiniz zaten. Acaba o şahıs 'yaşam kalitesi' diye bir deyimin olduğunu biliyor mu acaba?





DİPLOMASİDE 'İSTENMEYEN ADAM' KRİZİ





Büyükelçiler olayı. Türkiye daha önce böyle bir rezaleti yaşamadı. Ekonomi allak bullak oldu. Dışişleri bürokratları devreye girdiler, gece gündüz çalıştılar. Olayı telafi etmeye çalıştılar. Dolar ne oldu? Fatura 83 milyonun sırtına yüklendi. Bu şunu gösteriyor. Bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Teslim ederseniz bu tür garip olaylarla karşılaşırsınız.