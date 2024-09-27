Samanyolu Haber /Gündem / Komiserin yazışmaları Sinan Ateş dosyasına girdi /27 Eylül 2024 15:26

Komiserin yazışmaları Sinan Ateş dosyasına girdi

Sinan Ateş cinayetine ilişkin dava dosyasına hakkında soruşturma yürütülen bir komiserin yazışmaları girdi.

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Sinan Ateş cinayeti davasının görülmesine 30 Eylül'de Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. 4 Ekim'e kadar sürecek duruşmalarda, 12'si tutuklu 22 sanık savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulunacak. 

Dava karar aşamasına yaklaşırken dosyaya önemli bir yazışmanın girdiği ortaya çıktı.

DW Türkçe'nin haberine göre eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan dava dosyasına hakkında soruşturma yürütülen Komiser Talha A.'nın yazışmaları girdi. Davanın sanıklarından Tolgahan Demirbaş'a cinayetin ardından bilgi notu gönderdiği belirtilen Talha A.'nın yazışmalarında tutuklu Avukat Serdar Öktem için "Çocukları bulan o" ifadesinin kullanıldığı öğrenildi. 

Cinayetin işlendiği dönemde Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube'de komiser olarak görev yapan Talha A.'nın el konulan telefonundan çıkan yeni yazışmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. 

Yazışmalarında Talha A.'nın cinayetle ilgili bazı kişilerle mesajlaştığı tespit edildi. Belgeye göre A., o dönem Serdar Öktem'in neden gözaltına alındığına ilişkin soruya "Avukat diye biliyorum. Çocukları bulan o. Çep'in avukatı" diye yanıt veriyor.

Davanın sanıklarından Doğukan Çep'in Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia ediliyor.

Ülkü Ocakları Genel Bşakanı'nı işaret etti
Bir yazışmada da gözaltına alınan Emre Yüksel'in Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın özel kalemi olduğunu yazan Talha A., "Kim kaldı, kimi alırlar başka" sorusuna ise "AYY" diyerek Yıldırım'ı işaret ediyor.

Sinan Ateş cinayetinin ardından yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği anlaşılan Talha A.'nın "Dodo yakalanmış", "Tolgahan hapı yuttu", "Ceza alır", "Yardım yataklıktan", "İçerde dökülmüşler" şeklindeki mesajlar gönderdiği anlaşıldı.

Demirbaş'a bilgi notu göndermişti
Talha A.'nın Sinan Ateş cinayetinden bir gün sonra Tolgahan Demirbaş'a Emniyet'in bilgi notunu "Olaydan sonra geldi dün reis bu" diyerek attığı belirlenmişti. Yine Talha A.'nın cinayetten önce ve sonra Tolgahan Demirbaş'la telefonla görüştüğü tespit edilmişti.

Tolgahan Demirbaş, savcılık ifadesinde bu yazışma sorulduğunda "Atalay ile aynı camia içinde olmamız nedeniyle tanışırız. Sık görüşmem yoktur. Ateş cinayeti ile ilgili bilgi notu talebim olmamıştır. Beni bilgilendirmek için göndermiş olabilir. Bilgi notunu göndermesinin cinayetle ilgisi yoktur" demişti.

17 şüpheli arasında yer alıyor 
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Talha A. serbest bırakıldı.

Talha A. halen Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturması süren 17 şüpheli arasında yer alıyor. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın arasında bulunduğu 17 kişiyle ilgili soruşturma henüz tamamlanmadı.

Savcılığın, bazı şüphelilerin el konulan dijitallerinin incelemesinin tamamlanmasını beklediği öğrenildi. 
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