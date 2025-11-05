Komisyon kritik gündemle yarın toplanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dün (4 Kasım) gerçekleştirdiği grup toplantısında İmralı’ya heyet gönderilmesi için çağrı yaparak, “Bir kez daha ve ısrarla söylemem lazım gelirse, Meclis’te kurulan Komisyon’dan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böylesi bir heyete katılmaya hazırdır. Korkuya, kaygıya, çekinmeye, çelişkide bocalamaya gerek yoktur.” mesajını vermişti.



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugünkü grup toplantısında, “Devletin başı olarak şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, hamdolsun, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.