Komisyon sahaya iniyor; İmralı da ziyaret edilecek





Öcalan ziyareti yaklaşıyor

Komisyon, Diyarbakır ziyaretinden sonra MİT Başkanı İbrahim Kalın ve içişleri, adalet ve milli savunma bakanlarının katılacağı bir toplantıyla “dinleme faslını” kapatacak. MİT Başkanı İbrahim





Kalın ve bakanların katılacağı toplantı basına kapalı olacak.





Sürece özel yasa hazırlığı başlıyor





Komisyonun “dinleme faslı”nı kapatmasıyla beraber, komisyondaki partiler “Terörsüz Türkiye” için hangi yasal düzenlemeleri öngördüklerine dair kendilerinin hazırladıkları raporları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a iletecek.

Serbestiyet’ten Hilal Köylü’nün ‘kulis’ olarak aktardığına göre, Kurtulmuş, Diyarbakır gezisine komisyon üyelerinin yanısıra meclis başkanlık divanı üyeleri ile Diyarbakır vekillerini de davet ediyor. Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret programının Kültür Bakanlığı organizasyonundaki bir konsere ortak katılımla tamamlanması bekleniyor. Ayrıca komisyondan bazı üyelerin İmralı’ya gideceği, bunun için hazırlıkların sürdüğü ileri sürüldü.“TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığını yaptığı TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5 Ağustos’tan beri sürdürdüğü toplantı silsilesini bu ay içinde tamamlamayı planlıyor. Komisyon, 15.toplantısını 16 Ekim Perşembe günü yapacak. O toplantıda kadın ve gençlik örgütü temsilcilerinin “Terörsüz Türkiye” sürecine dair görüş ve önerileri dinlenecek.Komisyonun 16. toplantısının MİT Başkanı İbrahim Kalın ve adalet, milli savunma, içişleri bakanlarının katılımıyla yapılması ve bu toplantıyla komisyonun “dinleme faslını” kapatması hedefleniyor. Kurtulmuş’un 14’üncü toplantı sonrasında komisyonda temsil edilen partilerin temsilcisi bir grup vekille “Komisyonumuzun Diyarbakır’ı ziyaret etmesini planladık. Sahaya inelim. Size programı bildireceğiz” bilgisini paylaştığı öğrenildi.Komisyonun Diyarbakır’ı ziyareti, 15.toplantının yapılacağı 16 Ekim Perşembe gününden hemen sonra, 17 Ekim Cuma olarak planlandı. Numan Kurtulmuş, sadece komisyondaki vekilleri değil TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle, Diyarbakır vekillerini de Diyarbakır programına davet ediyor.Bir günlük program kapsamında Dicle Üniversitesi’nde öğrenciler ve akademisyenlerle buluşulması, sivil toplum örgütü temsilcileri ve DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ziyaret edilmesi planlanıyor.Program kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da bir konser organize etmesi, programın bu konsere katılımla tamamlanması öngörülüyor.Komisyon üyelerinin İmralı’ya gidişinin de “dinleme faslı”nın kapatılmasıyla beraber planlanacağı söyleniyor. AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti’de ağırlıklı görüş Öcalan’a ziyaretin “makul olan en kısa zamanda” bu ziyaretin yapılması yönünde.Komisyonun raporu, partilerden gelen raporların hem özeti olacak hem de çoğunluğun isteğini yansıtan yasal önerileri içerecek. Silah bırakan PKK’lıların normal hayata entegrasyonu ve silahlı eyleme katılmamış PKK’lıların “eve dönüşünü” içerecek düzenlemelerin çerçevesinin bu raporda yer alması bekleniyor.Sürece özel yasanın ardından Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) başta olmak üzere çeşitli yasalarda yapılacak diğer düzenlemelerin de raporda olabileceği söyleniyor. Sürece özel düzenlemenin TCK ve TMK’daki kimi değişikliklerle mümkün olduğunun görülmesi durumunda ayrı bir yasaya gerek olmayacağı da belirtiliyor.”