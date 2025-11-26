Komisyon toplantısı ertelenince gözler beklenen kararlar için MGK toplantısına çevrildi

24 Kasım’da TBMM tarafından oluşturulan ve İmralı Süreci’nin yürütüldüğü komisyonun, İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile görüştüğü belirtilmişti.



Komisyonda AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer almıştı. Görüşmenin ardından Öcalan ile yapılan diyalogların komisyona aktarılacağı ifade edilmişti.



DEM Parti yetkilileri ise toplantıda Öcalan’ın ifadelerinin yer alacağı tutanakların halka açık olmasından yana oy kullanacaklarını açıklamıştı.



TOPLANTI ÖNCE DUYURULDU, SONRA ERTELENDİ



Komisyonun bugün toplanacağı duyurulmuş ancak dün yapılan bilgilendirme ile toplantının ertelendiği açıklanmıştı. Erteleme gerekçesi olarak komisyon üyelerinin yoğun programı gösterildi.



Ayrıca aynı güne denk gelen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının da komisyon toplantısının ertelenmesine sebep olduğu ifade edildi.



MGK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Milli Güvenlik Kurulu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bütçe sunumu nedeniyle toplantıya katılamadığı belirtildi.



Yılın son MGK toplantısında İmralı Süreci’nin de değerlendirileceği aktarıldı.



MGK’nın ertelenmeye gerekçe gösterilmesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un süreç hakkındaki açıklamalarını yeniden gündeme getirdi.



“YASAL DÜZENLEME MGK TESPİTİYLE BAŞLAR”



Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’na başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 7 Kasım’da yaptığı açıklamada yasal sürecin MGK kararına dayanacağını ifade etmişti. Kurtulmuş, değerlendirmesinde şu görüşlere yer vermişti:



“Güvenlik birimleri tarafından yapılan raporlamalar sonucunda örgütün kendisini feshettiğine kanaat getirilirse bunun devletin en üst güvenlik mercii olan Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit edilmesi gerekir. MGK’nın PKK’nın artık silahlı bir örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alması hukuki zemini tahkim etmiş olur.”



AKP’DEN DİKKAT ÇEKEN CEVAP



Kurtulmuş’un açıklamalarının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, karar mekanizmasına ilişkin farklı bir değerlendirme yapmıştı. Çelik, 10 Kasım’daki açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:



“Fesih ve silah bırakma tamamlanmışsa bunun hangi karar mekanizmasıyla duyurulacağı Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Bu bir hükümet kararıyla, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ya da MGK kararıyla olabilir. Hangi yöntemle yapılacağı Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenecektir.”



ÇELİK MGK’Yİ İŞARET ETTİ



Ömer Çelik, dün yaptığı basın toplantısında ise yasal düzenlemelerin MGK tespitleriyle şekillendiğini hatırlatmıştı. Çelik, Türkiye’nin geçmiş dönemlerde de terör örgütlerinin tasfiyesi için MGK kararları doğrultusunda çeşitli yasal düzenlemeler yaptığını belirtmişti.