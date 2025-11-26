Samanyolu Haber /Gündem / Komisyon toplantısı ertelenince gözler beklenen kararlar için MGK toplantısına çevrildi /26 Kasım 2025 18:13

Komisyon toplantısı ertelenince gözler beklenen kararlar için MGK toplantısına çevrildi

Öcalan’ı ziyaret eden Meclis Komisyonu’nun toplantısı ertelendi; gözler MGK’ya çevrildi. TBMM’de İmralı Süreci için kurulan komisyonun bugün yapılması beklenen kritik toplantısı ertelendi. Erteleme gerekçesi olarak komisyon üyelerinin program yoğunluğu ve aynı güne denk gelen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı gösterildi. Süreçte yasal düzenlemelerin MGK kararıyla şekilleneceği yönündeki açıklamalar ise dikkatleri toplantıya yöneltti.

SHABER3.COM

24 Kasım’da TBMM tarafından oluşturulan ve İmralı Süreci’nin yürütüldüğü komisyonun, İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile görüştüğü belirtilmişti.

Komisyonda AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer almıştı. Görüşmenin ardından Öcalan ile yapılan diyalogların komisyona aktarılacağı ifade edilmişti.

DEM Parti yetkilileri ise toplantıda Öcalan’ın ifadelerinin yer alacağı tutanakların halka açık olmasından yana oy kullanacaklarını açıklamıştı.

TOPLANTI ÖNCE DUYURULDU, SONRA ERTELENDİ

Komisyonun bugün toplanacağı duyurulmuş ancak dün yapılan bilgilendirme ile toplantının ertelendiği açıklanmıştı. Erteleme gerekçesi olarak komisyon üyelerinin yoğun programı gösterildi.

Ayrıca aynı güne denk gelen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının da komisyon toplantısının ertelenmesine sebep olduğu ifade edildi.

MGK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Güvenlik Kurulu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bütçe sunumu nedeniyle toplantıya katılamadığı belirtildi.

Yılın son MGK toplantısında İmralı Süreci’nin de değerlendirileceği aktarıldı.

MGK’nın ertelenmeye gerekçe gösterilmesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un süreç hakkındaki açıklamalarını yeniden gündeme getirdi.

“YASAL DÜZENLEME MGK TESPİTİYLE BAŞLAR”

Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’na başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 7 Kasım’da yaptığı açıklamada yasal sürecin MGK kararına dayanacağını ifade etmişti. Kurtulmuş, değerlendirmesinde şu görüşlere yer vermişti:

“Güvenlik birimleri tarafından yapılan raporlamalar sonucunda örgütün kendisini feshettiğine kanaat getirilirse bunun devletin en üst güvenlik mercii olan Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit edilmesi gerekir. MGK’nın PKK’nın artık silahlı bir örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alması hukuki zemini tahkim etmiş olur.”

AKP’DEN DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Kurtulmuş’un açıklamalarının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, karar mekanizmasına ilişkin farklı bir değerlendirme yapmıştı. Çelik, 10 Kasım’daki açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Fesih ve silah bırakma tamamlanmışsa bunun hangi karar mekanizmasıyla duyurulacağı Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Bu bir hükümet kararıyla, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ya da MGK kararıyla olabilir. Hangi yöntemle yapılacağı Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenecektir.”

ÇELİK MGK’Yİ İŞARET ETTİ

Ömer Çelik, dün yaptığı basın toplantısında ise yasal düzenlemelerin MGK tespitleriyle şekillendiğini hatırlatmıştı. Çelik, Türkiye’nin geçmiş dönemlerde de terör örgütlerinin tasfiyesi için MGK kararları doğrultusunda çeşitli yasal düzenlemeler yaptığını belirtmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Komisyon toplantısı ertelenince gözler beklenen kararlar... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:15:37