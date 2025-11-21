Samanyolu Haber /Gündem / Komisyonda AKP-MHP krizi gün yüzüne çıktı /21 Kasım 2025 15:44

Komisyonda AKP-MHP krizi gün yüzüne çıktı

Açılım Komisyonu 18. toplantıda İmralı oylamasına hazırlanırken, iktidar cephesinde derin görüş ayrılıkları gün yüzüne çıktı. CHP de “Hiçbir demokratik ilerleme yok” diyerek sürece katılmama kararı aldı.

SHABER3.COM

TBMM’de açılım süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı Adası’na heyet gönderilip gönderilmeyeceğini kararlaştırmak üzere toplandı. AKP-MHP ARASINDA 'İMRALI' AYRIŞMASI


Kulislerde, AKP’nin İmralı ziyaretine sıcak bakmadığı, ancak “iktidar açısından risk oluştuğu” değerlendirmeleri nedeniyle oylamaya mecbur kaldığı belirtiliyor. Komisyon üyelerine göre süreçteki en dikkat çeken çatlak ise iktidar ortakları arasında yaşandı: AKP, İmralı’ya gidilmesi yönünde oylama yapılmasını istemedi. MHP ise “mutlak oylama” talep ederek süreci zorladı. İki parti arasındaki görüş ayrılığı, “ortakların kendi arasında uzlaşamadığı” yorumlarına neden oldu. Toplantıda kapalı oturuma geçilecek. CHP ise kapalı oturuma geçilince komisyon toplantısından çıkma kararı aldı. 

