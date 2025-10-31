Komisyonda gerginlik: Numan Kurtulmuş salonu terketti!

Bütçe görüşmelerinde İYİ Parti’li Erhan Usta’nın “PKK sevdanız nereden geliyor” sözleri üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş salonu terk etti.



TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında ‘süreç’ tartışması yaşandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a “PKK sevdanız nereden geliyor” demesi üzerine salonda tansiyon yükseldi.



Usta’nın bu sözleri üzerine Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş, “Gazi Meclisin başında olan kişiye doğru bir ifade değildir. Bu ifade buraya yakışmadı” diyerek uyarıda bulundu. Usta ise sözlerinin “Siyasi eleştiri” olduğunu savundu.



KURTULMUŞ: “BU ÇOK AĞIR BİR HAKARETTİR, HADSİZLİKTİR”



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Ben yedi ceddi ortada olan bir adamım. Bugünün adamı değilim. Bu söylenen sözü çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum. Hadsizliktir. Ben PKK sempatizanı değilim. Bu şovu sürdürmeyin. Ben bu salondan kalkıyorum” diyerek salonu terk etti.



Kurtulmuş’un ayrılmasının ardından oturuma ara verildi.



Aranın ardından İYİ Parti’li Erhan Usta, “Gelmesin, onu Meclis Başkanı olarak kabul etmiyorum” sözleriyle itirazını sürdürdü.