Komisyonda zor anlar: Bakan Şimşek hayat pahalılığını itiraf etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve hükümetin mali disiplin politikalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.









VERGİ AFFI YOK, TAKSİTLENDİRME HERKESE AÇIK





KURUMLAR VERGİSİ ELEŞTİRİSİNE ONAY

Bakan Şimşek, Türkiye’deki hayat pahalılığı gerçeğini inkâr etmediğini, ancak bunun küresel sorunların yanı sıra uygulanan ekonomi programının da yan etkileri olduğunu belirtti:“Hayat pahalılığı gerçekten var, olmaması da sürpriz olur. Bütün dünyada sıkıntılar var ama bizde tabii ki programın da yan etkileri var, şimdi ‘yok’ dersek yanlış olur.”Kamuoyunda bir süredir beklenen vergi affı ve yapılandırma beklentilerine ise Bakan Şimşek’ten kesin bir ret geldi. Şimşek, genel affın vergiye uyumu bozduğunu vurgulayarak bu yönde bir düzenlemenin gündemlerinde olmadığını ifade etti:“Bu vergi aflarının… vergiye uyumu bozduğu çok net. Onun için prensip olarak biz şunu yapmak istiyoruz: Eğer gerçekten bir mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu bize sunup zorda olduğunu gösterirse biz memnuniyetle taksitlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda yapılandırma zordaki herkese açık. Genel vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek bir düzenlemeyi biz doğru bulmuyoruz.”Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, kurumlar vergisindeki düşüşle ilgili olarak bürokratlara yönelttiği eleştirilere yanıt veren Şimşek, eleştiriyi kabul ettiğini belirterek sorumluluğu üstlendi:“Enflasyon muhasebesinin etkisi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın eleştirisini ben kabul ediyorum… Olabilir yani biz her şeyde mükemmeliz demiyoruz… Neyse ben üstüme alıyorum, bakan olarak ben üstüme alıyorum, sorumluluğu ben alıyorum.”Bakan Şimşek ayrıca, son dönemde ortaya atılan kronik hastalık iddialarını ve görevden affını istediği yönündeki iddiaları da kesin bir dille yalanladı. Şimşek, bu zor dönemde tek hedefinin “ülkeye hizmet dışında hiçbir mülahaza”sı olmadığını belirtti.