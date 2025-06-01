Komisyondan geçen yargı paketine tepki: 'Toplumun adalet beklentileri karşılanmadı'

AKP ve MHP tarafından hazırlanan tartışmalı Yargı Paketi, Adalet Komisyonu’ndan geçti. Ancak Türkiye genelinde cezaevlerinde tutulan kişi sayısının 415 bin 732’ye ulaşması ve kapasitenin 115 binden fazla aşılması, mahpuslar için insan onuruna aykırı yaşam koşullarını gündeme getiriyor. Bold'un haberine göre yargı paketine, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, DEM Parti ve CHP’li milletvekilleri ile hukukçular tepki gösterdi.



İdris Şahin“Vatandaşların Beklentilerini Karşılamadı”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve hukukçu Av. İdris Şahin, sabah 07.20 itibarıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tam 15-16 saatlik komisyon çalışması geride kaldı. Ancak ne yazık ki bu uzun mesainin sonunda vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık verecek bir sonuç ortaya çıkmadı. Umuyoruz ki Genel Kurul aşamasında iktidar bu yanlıştan döner ve adil çözümler için gereken adımları atar” ifadelerini kullandı.



Mustafa Yeneroğlu“Paketler Hukuksuzluğu Durdurmadı”

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise sosyal medya hesabında, serbesiyet için kaleme aldığı yazıyı duyurduğu paylaşımda, “Ortalama 7 ayda bir yargı paketi, arada bir de insan hakları eylem planı… Ancak hukuksuzluklar her geçen gün daha da arttıysa, bu düzenlemeleri yapanların hukuk devleti anlayışlarını samimi biçimde sorgulamaları gerekir” dedi.



Kemel Albayrak: Bu Kafa ile İnfaz Yasası Toplumsal Barışı mı Sağlayacak?

AKP kurucularından ve eski milletvekili Kemal Albayrak, infaz yasasının toplumsal barışı sağlamayacağını belirterek, “Bu kafa ile infaz yasası toplumsal barışı mı sağlayacak? İktidar, KHK ile adaletsizliğe uğrayanlardan korkuyor. CHP ise 17-25 Aralık soygununu dile getirmeye, geç de olsa başladı. Bu yolsuzluğun gerçekliğini uluslararası kurumlardan onaylatan, doğruluğunu ispatlayan CHP’li avukatlar var. Peki, bu yolsuzluğu ortaya çıkaran kamu görevlilerini cezaevlerinde neden ziyaret etmiyor, onlarla konuşmuyorsunuz? Rejim korkusu mu var? Yazık… 10 yılı aşkın süredir görev yaptığı için içeride yatan insanlar var.” diyerek tepki gösterdi.