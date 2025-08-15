Samanyolu Haber /Gündem / Komisyon'un 4. toplantı tarihi bellil oldu /15 Ağustos 2025 19:37

Komisyon'un 4. toplantı tarihi bellil oldu

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, şehit yakınları ve gaziler ile Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri’ni dinleyecek.

SHABER3.COM

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında Meclis Tören Salonu’nda toplanacak. 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek toplantının birinci oturumunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş sunum yapacak. Toplantının ikinci oturumunda ise Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri, ikinci oturumunda ise Diyarbakır Anneleri konuşacak.

Komisyon, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te bir kez daha toplanacak. Toplantının birinci oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, ikinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri görüşlerini açıklayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Komisyon'un 4. toplantı tarihi bellil oldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:26:45