Komisyonun ikinci toplantısına gizlilik kararı aldı: MİT Başkanı Kalın davet edildi

PKK’nn fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ilk toplantısını dün yapmıştı.





Komisyonda, AK Parti’den 21, CHP’den 10, DEM Parti’den 4, MHP’den 4, Yeni Yol Grubu’ndan 3, HÜDA PAR’dan 1, Yeniden Refah Partisi’nden 1, TİP’den 1, EMEP’ten 1, Demokratik Sol Parti’den 1 ve Demokrat Parti’den 1 milletvekili bulunuyor. 3 üye ayrılan İYİ Parti ise komisyona katılmıyor.





Toplantının bitmesinin ardından TBMM’nin sosyal medya hesabından yazılı bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Komisyon, 8 Ağustos Cuma günü saat 14.00’de yeniden toplanacak. Toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirmek üzere davet edildi. Bu nedenle ikinci toplantının “basına kapalı yapılması” kararı alındı. Komisyonun usul esaslarında yer alan “Kapalı yapılması kararlaştırılan toplantıların tutanakları gizli olacak” maddesi gereği bu toplantının tutanakları da gizli tutulacak.