Samanyolu Haber /Gündem / Komisyon'un İmralı ziyareti sonrasında Öcalan'ın şartlarında düzeltme yapılmış /27 Kasım 2025 18:56

Komisyon'un İmralı ziyareti sonrasında Öcalan'ın şartlarında düzeltme yapılmış

Avukatı duyurdu: İşte Öcalan'a sağlanan yeni imkanlarl Abdullah Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez, İmralı Cezaevi'ndeki koşulların iyileştirildiğini, cezaevi yönetiminin tutumunda değişiklikler olduğunu ve Öcalan'ın yeni imkanlarını anlattı. Derleyen

SHABER3.COM

Öcalan'ın avukatı İbrahim Bilmez, Öcalan'ın 2019 yılından beri ilk kez müvekkiliyle görüşme izni aldığını söyledi.

Avukat Bilmez, terör örgütü liderinin cezaevi koşullarının da iyileştirildiğini açıkladı.

Bilmez, 26 yıldır cezaevinde bulunan teröristbaşının tutukluluk şartlarında gözle görülür bir değişim olduğunu belirtti.

'PKK'LILARLA SOHBET EDİYOR'

Reuters'a konuşan Avukat Bilmez, İmralı'daki görevlilerin tutumunun eskiye oranla 'daha saygılı' bir hale geldiğini söyledi.

Bilmez, Öcalan'a sağlanan yeni imkanları da şöyle sıraladı:

Sohbet Hakkı: Öcalan artık cezaevinde bulunan PKK'lı diğer mahkumlarla etkileşime geçebiliyor ve görüşebiliyor.

Kitap ve Televizyon: Kitap okuma hakkı devam ederken, bazı televizyon kanallarını izlemesine de izin veriliyor.

Görüşme sonrası Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Avukat Bilmez, terör örgütü liderinin yeni sürece olan inancını koruduğunu vurguladı.

Bilmez, "Azmi ve iradesi değişmeden duruyor. Hiçbir şey eksilmemiş. Kürt sorununun demokratik çözümü için çabalamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
