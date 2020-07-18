Samanyolu Haber /Teknoloji / Komplo teorilerine Google ayarı /18 Temmuz 2020 21:43

Komplo teorilerine Google ayarı

Arama Motoru Google, yeni tip Koronavirüs'e (Corvid-19) karşı aldığı tedbirleri genişletmeye devam ediyor. Şirket yanlış bilgi veren reklamlara izin vermeyecek.

SHABER3.COM

Dünya genelinde 14 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 600 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken, teknoloji şirketleri de tedbirleri artırıyor.

Internet arama motoru Google salgınla ilgili olarak bilimsel fikir birliğiyle çelişen reklamları engelleyeceğini kaydetti. 

Bundan böyle internet siteleri ve uygulamalar, Covid-19 ile ilgili komplo teorilerini ön plana çıkaran reklamlardan gelir elde edemeyecek.

"ARKASINDA BILL GATES VAR" İDDİALARINA KARŞI HAMLE

Teknoloji devi, virüsün Çin'deki bir laboratuvarda üretildiği, aslında bir düzmece olduğu ve arkasında Bill Gates'in yer aldığına dair komplo teorileri de dâhil olmak üzere tüm komplo teorilerinin önünü kesmeye çalışacak. 

Engadget'ta yer alan habere göre Google, yeni kurallarını önümüzdeki hafta yürürlüğe koymaya başlayacak.

Şirket, reklam verenlerin bu tür reklamlar oluşturmasını engellemenin yanı sıra kuralları çiğneyen reklam verenlere ve yayıncılara karşı eyleme geçmek için insan ve makine yorumlarını kullanacak. 

Ayrıca kuralları sürekli olarak ihlâl edenler de engellenecek.

Şirket sözcüsü, aşı karşıtlığı ve mucizevi sağlık kürleri gibi insan sağlığıyla ilgili zararlı iddialara karşı alınan tedbirlerin yeni kuralla birlikte daha da genişleyeceğini söyledi. 

RESMİ ONAYI OLMAYAN UYGULAMALAR KALDIRILDI

Sözcü ilave güvenlik tedbirleri alınacağını ifade etti. Google, geçen nisan ayında Koronavirüs hakkında yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek için 6,5 milyon dolarlık da bir yatırıma imza atmıştı.

Google'ın yanı sıra Apple, resmi sağlık organizasyonlarından olmayan Koronavirüs ile alakalı uygulamaları kaldırmıştı. 

Twitter, sahte tedavi iddialarını içeren tweetleri engellemiş ve Facebook da Covid-19 bilgi merkezinde salgınla ilgili yaygın mitleri çürütmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Komplo teorilerine Google ayarı Sonraki Haber >>

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Çölün ortasında ilginç kaza

Çölün ortasında ilginç kaza

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

Çayeli sular altında!

Çayeli sular altında!

Araba altından kaydı gitti!

Araba altından kaydı gitti!

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

Küçük uçak denize çakıldı

Küçük uçak denize çakıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:28:16