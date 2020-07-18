Komplo teorilerine Google ayarı

Dünya genelinde 14 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 600 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken, teknoloji şirketleri de tedbirleri artırıyor.







Internet arama motoru Google salgınla ilgili olarak bilimsel fikir birliğiyle çelişen reklamları engelleyeceğini kaydetti.





Bundan böyle internet siteleri ve uygulamalar, Covid-19 ile ilgili komplo teorilerini ön plana çıkaran reklamlardan gelir elde edemeyecek.





"ARKASINDA BILL GATES VAR" İDDİALARINA KARŞI HAMLE





Teknoloji devi, virüsün Çin'deki bir laboratuvarda üretildiği, aslında bir düzmece olduğu ve arkasında Bill Gates'in yer aldığına dair komplo teorileri de dâhil olmak üzere tüm komplo teorilerinin önünü kesmeye çalışacak.





Engadget'ta yer alan habere göre Google, yeni kurallarını önümüzdeki hafta yürürlüğe koymaya başlayacak.





Şirket, reklam verenlerin bu tür reklamlar oluşturmasını engellemenin yanı sıra kuralları çiğneyen reklam verenlere ve yayıncılara karşı eyleme geçmek için insan ve makine yorumlarını kullanacak.





Ayrıca kuralları sürekli olarak ihlâl edenler de engellenecek.





Şirket sözcüsü, aşı karşıtlığı ve mucizevi sağlık kürleri gibi insan sağlığıyla ilgili zararlı iddialara karşı alınan tedbirlerin yeni kuralla birlikte daha da genişleyeceğini söyledi.





RESMİ ONAYI OLMAYAN UYGULAMALAR KALDIRILDI





Sözcü ilave güvenlik tedbirleri alınacağını ifade etti. Google, geçen nisan ayında Koronavirüs hakkında yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek için 6,5 milyon dolarlık da bir yatırıma imza atmıştı.





Google'ın yanı sıra Apple, resmi sağlık organizasyonlarından olmayan Koronavirüs ile alakalı uygulamaları kaldırmıştı.





Twitter, sahte tedavi iddialarını içeren tweetleri engellemiş ve Facebook da Covid-19 bilgi merkezinde salgınla ilgili yaygın mitleri çürütmüştü.