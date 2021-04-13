Samanyolu Haber /Sağlık / Komplo teorisi gerçek oldu: Pentagon 'pandemi mikroçipi'ni tanıttı /13 Nisan 2021 09:51

Komplo teorisi gerçek oldu: Pentagon 'pandemi mikroçipi'ni tanıttı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da görevli bilim insanları Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mikroçip geliştirdi. Bilim insanların geliştirilen mikroçipin, salgın şüphesi taşıyan kişinin her hareketini takip etmeyi amaçlamadığını açıkladı.

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Savunma Ar-ge Projeleri Dairesi'nde (DARPA) görevli bilim insanları, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ürettikleri cihazda, deri altına sokularak Koronavirüs enfeksiyonunu tespit edebilecek bir mikroçip geliştirdi.

Bilim insanları, Covid-19 şüphesi taşıyan söz konusu kişinin diyalize bağlandığında Koronavirüsü kandan çıkarabilen bir filtre de geliştirdi.

Her hareketin izlenmesi hedeflenmiyor

Geliştirilen çipin ülkedeki CBS televizyonunda yayınlanan '60 Minutes'te' ilk kez görüntülendi. DARPA yetkililerinin katılığı televizyon programında yaptığı açıklamada, herhangi bir kişide Covid-19'u önceden tespit edebilen bir mikroçip geliştirildiğini söyledi.

Yetkililer, Pentagon'un, salgın şüphesi taşıyan kişinin her hareketini takip etmeyi amaçlamadığını ifade etti.

DARPA'nın bulaşıcı hastalık doktoru olan emekli Albay Matt Hepburn katıldığı programda, sürekli olarak kanı test etmek için tasarlanmış doku benzeri bir jel gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hepburn'ün, "Onu derinizin altına koyuyorsunuz, size vücudun içinde kimyasal reaksiyonlar olduğunu gösteriyor ve bu sinyal yarın semptom göstereceğiniz anlamına geliyor" dedi. Öte yandan, DARPA'daki görevli bilim insanlarının geliştirdiği bir başka icadın ise, diyaliz makinesine yerleştirilen kandan virüsü temizleyen bir filtre olduğu ifade edildi.

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