Komrat ile Moldova merkezi yönetimi arasındaki ilişkiler gerildi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Gösteriye katılanlar, Moldova yönetiminin Gagavuzya’nın özerkliğini zayıflatmaya yönelik adımlar attığını ifade ederek, bu sürece karşı uluslararası destek talebinde bulundu.





Rusya ve Türkiye’den yardım çağrısı





Gagavuz Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı İlya Uzun mitingde yaptığı konuşmada, Moldova, Rusya, Türkiye ve Gagavuzya’dan oluşan dört taraflı bir komisyonun kurulması çağrısında bulundu. Uzun, “Gagavuzya’yı sıradan bir bölgeye dönüştürmek istedikleri için son 30 yılda hangi yetkilerimizin elimizden alındığının tam bir analizini istiyoruz.





Uzun, “Yasalarımızın tek taraflı olarak değiştirilmesini yasaklayan bir yasanın kabul edilmesini, ekonomik baskının durdurulmasını talep ediyoruz” dedi.





Uzun ayrıca, Gagavuz halkının inşa ettiği özerkliğe saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, iş insanlarına uygulanan baskılara da son verilmesini istedi. “Mali kaynakların adil şekilde dağıtılmasını talep ediyoruz. İş insanlarımızı ve ekonomik temsilcilerimizi savunmak için konuşuyoruz!” diye ekledi.





Komrat ile Moldova merkezi yönetimi arasındaki ilişkiler, 2023 yılında Gagavuzya başkanlık seçimlerini muhalefet adayı Yevgeniya Gutsul’un kazanmasının ardından ciddi şekilde gerilmişti.





Gutsul’un Rusya ile dostane ilişkiler kurma yönündeki açıklamaları, Batı yanlısı Moldova hükümetinin Moskova karşıtı politikalarıyla çelişmişti.





Kişinev yönetimi seçimi yasa dışı ilan etmeye çalışmış ancak Gagavuzya Parlamentosu Gutsul’a destek vermiş ve çok sayıda gösteri düzenlenmişti.





Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Gutsul’u Moldova hükümetine dahil eden kararnameyi imzalamayı reddetmişti.





Moldova Mahkemesi, Gagavuzya Başkanı’nı Tutukladı





Moldova’nın başkenti Kişinev’deki mahkeme, Moldova’nın özerk bölgesi Gagavuzya’nın Başkanı Evghenia Gutsul hakkında 20 günlük önleyici tutuklama kararı verdi.





Mahkeme kararını okuyan Yargıç Sergiu Ciobanu, “Evghenia Gutsul hakkında 20 gün süreyle tutuklama tedbirinin uygulanmasına kısmen onay verilmiştir” ifadelerini kullandı. Savcılık, Gu?sul’un 30 gün süreyle tutuklanmasını talep etmişti.





Gagauz başkanın avukatı Sergiu Moraru ise müvekkilinin herhangi bir suç işlemediğini belirterek tutuklama kararının hukuksuz olduğunu savundu ve karara itiraz edeceklerini açıkladı.





Gu?sul, 25 Mart’ta Kişinev Havalimanı’nda, seçim kampanyasında kullanılan fonların yönetiminde usulsüzlük, yasa dışı finansman ve belgelerde sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.





Öte yandan, 28 Mart sabahı Gagauzya halkı, Gutsul’a destek amacıyla Kişinev’e yürüyüş düzenledi. Evgeniya Gutsul daha önce yaptığı açıklamalarda kendisine yöneltilen suçlamaları temelsiz ve saçma olarak nitelendirmiş, gözaltına alınmasını ise hukuksuz bulduğunu ifade etmişti.





Gagavuz yetkililer, özerkliklerini korumak adına hem yerel hem uluslararası düzeyde mücadeleyi sürdüreceklerini vurgularken, Türkiye ve Rusya’nın bu süreçte aktif rol üstlenmesini istediklerini yineledi.